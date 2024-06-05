В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения на журналистов

05 июня 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Корреспонденты снимали репортаж на улице (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге после нападения мигрантов на корреспондентов «Крик ТВ» следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В ходе нападения было повреждено имущество представителей СМИ. Следственный отдел по Кировского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следователи занимаются сбором доказательной базы», — рассказали в ведомстве. Нападение произошло днем 5 июня у одного из домов по улице Сулимова. На журналистов, которые снимали репортаж, напали два уроженца Таджикистана. Личности участников конфликта установлены. «Один из фигурантов гражданин РФ, а второй, как утверждают в отделе полиции, имеет разрешение на пребывание в нашей стране. Оба подозреваемых представителями МВД доставлены для участия в следственных действиях в органы СКР», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после нападения мигрантов на корреспондентов «Крик ТВ» следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В ходе нападения было повреждено имущество представителей СМИ. Следственный отдел по Кировского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следователи занимаются сбором доказательной базы», — рассказали в ведомстве. Нападение произошло днем 5 июня у одного из домов по улице Сулимова. На журналистов, которые снимали репортаж, напали два уроженца Таджикистана. Личности участников конфликта установлены. «Один из фигурантов гражданин РФ, а второй, как утверждают в отделе полиции, имеет разрешение на пребывание в нашей стране. Оба подозреваемых представителями МВД доставлены для участия в следственных действиях в органы СКР», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.