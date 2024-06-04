Врио губернатора ХМАО Кухарук намерен расселять аварийные дома за счет инвесторов

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук планирует решать проблему с расселением аварийных домов с помощью инвесторов. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.
«[В планах] создание условий для того, чтобы развивалась строительная отрасль, в том числе по механизмам комплексного развития территории, когда без использования бюджетных средств решаются вопросы расселения аварийного, ветхого жилья, появление объектов социальной сферы за счет средств инвесторов, за счет средств девелоперов, крупных застройщиков. Вот это все, конечно, будем применять на территории Югры», — передает ТАСС слова Кухарука.
URA.RU запросило комментарий в Департаменте внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.
Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком прибыла на ПМЭФ. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний
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