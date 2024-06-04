04 июня 2024

Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Кухаруком прибыла на ПМЭФ

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Делегация из ХМАО прибыла на ПМЭФ
Делегация из ХМАО прибыла на ПМЭФ Фото:
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Кухаруком прибыла на XXVII Петербургский экономический форум. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний, сообщает tg-канал правительства «Югра Z официально».

«Делегация Югры во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком участвует в XXVII Петербургском международном экономическом форуме. В программе — рабочие встречи с ключевыми партнерами региона для обсуждения инвестиционной политики и инфраструктурных проектов, а также пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина», — сообщает tg-канал. В состав делегации также вошли заместители губернатора Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Азат Ислаев и первый заместитель Алексей Забозлаев.

Руслан Кухарук представит опыт развития Югры на нескольких площадках форума, а также встретится с представителями крупных российских компаний: АО «Медскан», ПАО «Газпром нефть», ГК «Самолет», ГК «Акрон-Холдинг», ОАО «РЖД», и других. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве.

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Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Кухаруком прибыла на XXVII Петербургский экономический форум. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний, сообщает tg-канал правительства «Югра Z официально». «Делегация Югры во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком участвует в XXVII Петербургском международном экономическом форуме. В программе — рабочие встречи с ключевыми партнерами региона для обсуждения инвестиционной политики и инфраструктурных проектов, а также пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина», — сообщает tg-канал. В состав делегации также вошли заместители губернатора Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Азат Ислаев и первый заместитель Алексей Забозлаев. Руслан Кухарук представит опыт развития Югры на нескольких площадках форума, а также встретится с представителями крупных российских компаний: АО «Медскан», ПАО «Газпром нефть», ГК «Самолет», ГК «Акрон-Холдинг», ОАО «РЖД», и других. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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