Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Кухаруком прибыла на ПМЭФ

Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Кухаруком прибыла на XXVII Петербургский экономический форум. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний, сообщает tg-канал правительства «Югра Z официально».
«Делегация Югры во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком участвует в XXVII Петербургском международном экономическом форуме. В программе — рабочие встречи с ключевыми партнерами региона для обсуждения инвестиционной политики и инфраструктурных проектов, а также пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина», — сообщает tg-канал. В состав делегации также вошли заместители губернатора Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Азат Ислаев и первый заместитель Алексей Забозлаев.
Руслан Кухарук представит опыт развития Югры на нескольких площадках форума, а также встретится с представителями крупных российских компаний: АО «Медскан», ПАО «Газпром нефть», ГК «Самолет», ГК «Акрон-Холдинг», ОАО «РЖД», и других. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве.
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