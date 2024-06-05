Песков объяснил идеологию ПМЭФ

Песков: РФ предлагает странам деловое сотрудничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Россия выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество основанное на праве и на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что РФ — страна, которая развивается темпами выше среднемировых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество основанное на праве и на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что РФ — страна, которая развивается темпами выше среднемировых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...