Песков объяснил идеологию ПМЭФ

Россия выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество основанное на праве и на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что РФ — страна, которая развивается темпами выше среднемировых.
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