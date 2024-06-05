Песков объяснил идеологию ПМЭФ

Песков: РФ предлагает странам деловое сотрудничество

05 июня 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Россия выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество основанное на праве и на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что РФ — страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий и выступает за деловое сотрудничество основанное на праве и на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что РФ — страна, которая развивается темпами выше среднемировых.