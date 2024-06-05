В Челябинске на ледовой арене «Трактор» пройдут международные соревнования по дзюдо

В Челябинске на арене «Трактор» сильнейшие дзюдоисты сразятся за 7,3 млн рублей

05 июня 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В город съедутся более 300 сильнейших дзюдоистов со всего мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 29 и 30 июня ледовая арена «Трактор» примет международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин. В город съедутся более 300 сильнейших дзюдоистов со всего мира, сообщили в пресс-службе министерства спорта по региону. «В Челябинске 29 и 30 июня ледовая арена „Трактор“ примет Fonbet международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований „Russian Judo Tour“. Третий год подряд в столицу Южного Урала приедут сильнейшие дзюдоисты России, а также представители Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран», — сообщили в ведомстве. Дзюдоисты будут бороться не только за медали в четырнадцати весовых категориях, но и за внушительные призовые места. Будут разыграны части солидного призового фонда, который составит 7,3 миллиона рублей. Торжественное открытие состязаний запланировано на субботу, 29 июня в 16:30. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В воскресенье, 30 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у спортсменов, а также до 48, 52 и 57 кг — у дзюдоисток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 29 и 30 июня ледовая арена «Трактор» примет международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин. В город съедутся более 300 сильнейших дзюдоистов со всего мира, сообщили в пресс-службе министерства спорта по региону. «В Челябинске 29 и 30 июня ледовая арена „Трактор“ примет Fonbet международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований „Russian Judo Tour“. Третий год подряд в столицу Южного Урала приедут сильнейшие дзюдоисты России, а также представители Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран», — сообщили в ведомстве. Дзюдоисты будут бороться не только за медали в четырнадцати весовых категориях, но и за внушительные призовые места. Будут разыграны части солидного призового фонда, который составит 7,3 миллиона рублей. Торжественное открытие состязаний запланировано на субботу, 29 июня в 16:30. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В воскресенье, 30 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у спортсменов, а также до 48, 52 и 57 кг — у дзюдоисток.