Развлечения Спорт Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова выиграла первенство РФ. Видео 20 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 + 17-летняя Ева Огнивова является кандидатом в мастера спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортсменка из Челябинска Ева Огнивова 20 апреля выиграла первенство России по дзюдо в Красноярске. Об этом говорится в сообщении регионального центра по дзюдо Челябинской области. «В финальной встрече на первенстве России до 23 лет Ева Огнивова стала победительницей в весовой категории до 70 кг. После победы Ева передала привет маме. Поздравляем Еву с замечательным выступлением!» — сообщает пресс-служба центра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ева Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. Она также выступает на соревнованиях по самбо. В феврале Огнивова одержала победу на Первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спортсменка из Челябинска Ева Огнивова 20 апреля выиграла первенство России по дзюдо в Красноярске. Об этом говорится в сообщении регионального центра по дзюдо Челябинской области. «В финальной встрече на первенстве России до 23 лет Ева Огнивова стала победительницей в весовой категории до 70 кг. После победы Ева передала привет маме. Поздравляем Еву с замечательным выступлением!» — сообщает пресс-служба центра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ева Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. Она также выступает на соревнованиях по самбо. В феврале Огнивова одержала победу на Первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям