19 апреля 2024

Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова выиграла первенство РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медаль за первое место. Екатеринбург
17-летняя Ева Огнивова является кандидатом в мастера спорта Фото:

Спортсменка из Челябинска Ева Огнивова 20 апреля выиграла первенство России по дзюдо в Красноярске. Об этом говорится в сообщении регионального центра по дзюдо Челябинской области.

«В финальной встрече на первенстве России до 23 лет Ева Огнивова стала победительницей в весовой категории до 70 кг. После победы Ева передала привет маме. Поздравляем Еву с замечательным выступлением!» — сообщает пресс-служба центра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Ева Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. Она также выступает на соревнованиях по самбо. В феврале Огнивова одержала победу на Первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсменка из Челябинска Ева Огнивова 20 апреля выиграла первенство России по дзюдо в Красноярске. Об этом говорится в сообщении регионального центра по дзюдо Челябинской области. «В финальной встрече на первенстве России до 23 лет Ева Огнивова стала победительницей в весовой категории до 70 кг. После победы Ева передала привет маме. Поздравляем Еву с замечательным выступлением!» — сообщает пресс-служба центра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ева Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. Она также выступает на соревнованиях по самбо. В феврале Огнивова одержала победу на Первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...