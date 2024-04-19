Спортсменка из Челябинска Ева Огнивова 20 апреля выиграла первенство России по дзюдо в Красноярске. Об этом говорится в сообщении регионального центра по дзюдо Челябинской области.
«В финальной встрече на первенстве России до 23 лет Ева Огнивова стала победительницей в весовой категории до 70 кг. После победы Ева передала привет маме. Поздравляем Еву с замечательным выступлением!» — сообщает пресс-служба центра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Ева Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. Она также выступает на соревнованиях по самбо. В феврале Огнивова одержала победу на Первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет.
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