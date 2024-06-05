В Свердловской области утонула школьница

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Трагедия произошла в Нижнесергинском районе (архивное фото) Фото:

В Нижнесергинском районе утонула 13-летняя школьница. Информацию URA.RU подтвердили в силовых структурах Свердловской области.

«Сотрудники территориального отдела СКР выехали на место происшествия по полученной информации о трагическом несчастном случае с малолетним на водоеме. Там будет осуществлен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. На месте уже проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили агентству в областном ГУ МЧС.

Как сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в связи с тем, что на Среднем Урале после наступления жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоемах, начальник гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков на оперативном совещании в режиме ВКС поручил всем территориальным ОВД незамедлительно принять комплекс профилактических мер во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и службами с целью снижения количества подобных происшествий с несовершеннолетними.

Ранее агентство писало, что в начале июня в Камышлове утонул шестилетний мальчик. Официальных комментариев от силовиков по этой не было.

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В Нижнесергинском районе утонула 13-летняя школьница. Информацию URA.RU подтвердили в силовых структурах Свердловской области. «Сотрудники территориального отдела СКР выехали на место происшествия по полученной информации о трагическом несчастном случае с малолетним на водоеме. Там будет осуществлен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. На месте уже проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили агентству в областном ГУ МЧС. Как сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в связи с тем, что на Среднем Урале после наступления жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоемах, начальник гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков на оперативном совещании в режиме ВКС поручил всем территориальным ОВД незамедлительно принять комплекс профилактических мер во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и службами с целью снижения количества подобных происшествий с несовершеннолетними. Ранее агентство писало, что в начале июня в Камышлове утонул шестилетний мальчик. Официальных комментариев от силовиков по этой не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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