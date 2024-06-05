Глава СПЧ оценил скандал, когда школьниц заставляли раздеваться на ЕГЭ

Глава СПЧ: досмотры на ЕГЭ унижают школьников
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В школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям при проверках перед ЕГЭ, заявил Валерий Фадеев
В школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям при проверках перед ЕГЭ, заявил Валерий Фадеев Фото:

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев выразил своё мнение по поводу процедур досмотра школьников перед ЕГЭ. Он считает, что такие меры унижают учащихся.

«Лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», — заявил Фадеев, передает РИА Новости. Он добавил, что несмотря на то, что технологии досмотра успешно применяются в аэропортах и на стадионах без скандалов, в школьной среде они приводят к крайней степени недоверия к детям. Это, по его словам, унижает учащихся.

Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. По информации telegram-канала Mash, перед экзаменом по русскому языку школьникам пришлось раздеваться перед охранником практически до нижнего белья.

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Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев выразил своё мнение по поводу процедур досмотра школьников перед ЕГЭ. Он считает, что такие меры унижают учащихся. «Лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», — заявил Фадеев, передает РИА Новости. Он добавил, что несмотря на то, что технологии досмотра успешно применяются в аэропортах и на стадионах без скандалов, в школьной среде они приводят к крайней степени недоверия к детям. Это, по его словам, унижает учащихся. Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. По информации telegram-канала Mash, перед экзаменом по русскому языку школьникам пришлось раздеваться перед охранником практически до нижнего белья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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