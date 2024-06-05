Глава СПЧ оценил скандал, когда школьниц заставляли раздеваться на ЕГЭ

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев выразил своё мнение по поводу процедур досмотра школьников перед ЕГЭ. Он считает, что такие меры унижают учащихся.
«Лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», — заявил Фадеев, передает РИА Новости. Он добавил, что несмотря на то, что технологии досмотра успешно применяются в аэропортах и на стадионах без скандалов, в школьной среде они приводят к крайней степени недоверия к детям. Это, по его словам, унижает учащихся.
Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. По информации telegram-канала Mash, перед экзаменом по русскому языку школьникам пришлось раздеваться перед охранником практически до нижнего белья.
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