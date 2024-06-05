Один из богатейших людей в ХМАО создаст новую компанию

Владелец крупнейшей югорской нефтесервисной компании «Аргос» и один из богатейших людей в ХМАО Равиль Салихов проводит реорганизацию своего предприятия. Он планирует создать на базе своего актива новую организацию — «Аргос-Строй», о чем свидетельствует сообщение в едином реестре сведений о деятельности юридических лиц.
«ООО „Аргос“ уведомляет о том, что 27 мая 2024 года внеочередным общим собранием участников Общества принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации ООО „Аргос-Строй“. Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления», — указано в сообщении на Федресурсе.
Компания «Аргос» специализируются на бурении, ремонте нефтяных скважин, строительстве инфраструктуры для нефтяников и монтаже трубопроводов. Большая часть акций предприятия принадлежит Равилю Салихову, 15% — его сыну Ринату. Салихов-младший выступает учредителем трех предприятий, в том числе нефтесервиса «СПП Развитие» в Самаре.
Агентство направило в ООО «Аргос» запрос с просьбой прокомментировать реорганизацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Равиль и Ринат Салиховы входят в десятку богатейших людей ХМАО. В 2023 году их компания увеличила чистую прибыль почти вдвое: с 4,3 до 7,9 млрд рублей.
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