В ХМАО в реке утонул рыбак

В Нижневартовске в протоке реки спасатели нашли тело утонувшего рыбака. Об этом сообщает МЧС региона в своем tg-канале.
«На берегу реки была обнаружена машина пропавшего, перевернутая лодка в безымянной протоке и тело погибшего», — сообщает ведомство в tg-канале. Спасателей вызвала супруга утонувшего югорчанина после того, как он перестал выходить на связь.
С начала навигационного периода в Югре погибли четверо рыбаков. Во всех случаях они выходили на реку без спасательных жилетов, рассказала главный государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС по ХМАО Ольга Кашкарова.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО утонул в реке при запуске катера. Мужчина почувствовал себя плохо и упал в воду.
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