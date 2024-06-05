Износ объектов ЖКХ в новых регионах России приближается к 100%

05 июня 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Правительство выделит 5,8 рублей новым регионам РФ на поддержание работы котельных, систем водоснабжения, очистных сооружений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Износ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах России приближается к 100%. Полностью восстановить там хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения за несколько месяцев не представляется возможным. Однако правительство продолжает работу в этом направлении. Так эксперты прокомментировали URA.RU решение кабинета министров о выделении 5,8 млрд рублей на поддержку объектов ЖКХ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, выделяемые средства пойдут, в том числе, на поддержание работы котельных, систем водоснабжения, очистных сооружений. В планы включены также и другие объекты ЖКХ. Ранее президент Путин подчеркивал, что сложная ситуация в новых регионах — не повод откладывать решения проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что сложная ситуация в новых регионах России — не повод откладывать решения проблем их жителей. «Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», — указал глава государства. Износ жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах приближается к 100%, ее ремонтируют и восстанавливают в первую очередь за счет помощи регионов-шефов, прокомментировала ситуацию заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Хорошо, что из федерального бюджета пошло целевое финансирование. В украинские времена в этих регионах вообще ничего не ремонтировалось. Сейчас это [объекты ЖКХ] пытаются восстановить, подлатать за счет регионов-шефов. Однако мало подлатать — там есть проблемы с водой, нужно тянуть дополнительные нитки водоводов городам, радикально обновлять систему водоснабжения», — сказала парламентарий. По ее словам, в новых регионах также не хватает кадров, даже больше, чем в России, для обслуживания инфраструктуры ЖКХ. «Мужчины там во многом воюют, и доходит до того, что одна женщина является директором котельной в Луганске, другая — главой лифтового завода», — заметила Разворотнева. По словам Разворотневой, в новых регионах не хватает кадров для обслуживания сферы ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом нормы и стандарты в новых регионах еще не до конца приведены к общероссийским, законодательство еще не изменилось. «Многие, например, практически не платят, поскольку нет денег. Поэтому сейчас действует особая программа развития ЖКХ и многие вопросы регулируются по-другому. Конечно, еще нужны большие деньги на восстановление, поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии», — указала парламентарий. Речь идет о тепло-, водо- и газоснабжении, капитальном ремонте домов. «В том числе это вопрос давно остановившихся лифтов, которые надо запустить, а сделать это за счет сборов на текущий ремонт — практически невозможно, тем более что платежи там достаточно низкие. Поэтому поддержка рабочего состояния инженерной составляющей в домах — очень важная задача», — сказала депутат. В новых регионах России положение дел в области ЖКХ непростое, тем не менее задачи восстановления экономики, налаживания нормального жизнеобеспечения по-прежнему стоят первым номером в повестке дня правительства, сказал со своей стороны директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Очевидно, что в настоящее время это самые высоко дотационные субъекты РФ. С этого года запущена специальная государственная программа <…> Специфика этой программы связана с тем, чтобы, во-первых, вовлечь все хозяйственные и социальные процессы в законодательное поле Российской Федерации. Во-вторых, обеспечить нормальное жизнеспособное функционирование населенных пунктов и экономики», — отметил эксперт. Задачи налаживания нормального жизнеобеспечения стоят первым номером в повестке дня правительства, уверен Климанов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Отвечая на вопрос, как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом, когда в Минстрое России заявляли о критическом состоянии инфраструктуры ЖКХ в новых регионах, Климанов заметил, что вопросы инфраструктурного обеспечения не решаются «по щелчку пальцев». «Создание инфраструктуры — это процесс многолетний, требующий значительных инвестиций, усилий разных ведомств, а не одного определенного застройщика. Поэтому полностью восстановить хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения в новых регионах за несколько месяцев не представляется возможным», — сказал он. Что касается того, достаточно ли для этого выделенных правительством 5,8 млрд рублей, то, как заметил Климанов, вся финансовая поддержка измеряется значительно большими суммами. «Но если говорить про конкретные инвестиционные проекты, то это тоже достаточно значимые параметры», — сказал директор Центра региональной политики РАНХиГС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Износ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах России приближается к 100%. Полностью восстановить там хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения за несколько месяцев не представляется возможным. Однако правительство продолжает работу в этом направлении. Так эксперты прокомментировали URA.RU решение кабинета министров о выделении 5,8 млрд рублей на поддержку объектов ЖКХ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, выделяемые средства пойдут, в том числе, на поддержание работы котельных, систем водоснабжения, очистных сооружений. В планы включены также и другие объекты ЖКХ. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что сложная ситуация в новых регионах России — не повод откладывать решения проблем их жителей. «Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», — указал глава государства. Износ жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах приближается к 100%, ее ремонтируют и восстанавливают в первую очередь за счет помощи регионов-шефов, прокомментировала ситуацию заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, в новых регионах также не хватает кадров, даже больше, чем в России, для обслуживания инфраструктуры ЖКХ. «Мужчины там во многом воюют, и доходит до того, что одна женщина является директором котельной в Луганске, другая — главой лифтового завода», — заметила Разворотнева. При этом нормы и стандарты в новых регионах еще не до конца приведены к общероссийским, законодательство еще не изменилось. «Многие, например, практически не платят, поскольку нет денег. Поэтому сейчас действует особая программа развития ЖКХ и многие вопросы регулируются по-другому. Конечно, еще нужны большие деньги на восстановление, поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии», — указала парламентарий. Речь идет о тепло-, водо- и газоснабжении, капитальном ремонте домов. «В том числе это вопрос давно остановившихся лифтов, которые надо запустить, а сделать это за счет сборов на текущий ремонт — практически невозможно, тем более что платежи там достаточно низкие. Поэтому поддержка рабочего состояния инженерной составляющей в домах — очень важная задача», — сказала депутат. В новых регионах России положение дел в области ЖКХ непростое, тем не менее задачи восстановления экономики, налаживания нормального жизнеобеспечения по-прежнему стоят первым номером в повестке дня правительства, сказал со своей стороны директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Отвечая на вопрос, как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом, когда в Минстрое России заявляли о критическом состоянии инфраструктуры ЖКХ в новых регионах, Климанов заметил, что вопросы инфраструктурного обеспечения не решаются «по щелчку пальцев». «Создание инфраструктуры — это процесс многолетний, требующий значительных инвестиций, усилий разных ведомств, а не одного определенного застройщика. Поэтому полностью восстановить хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения в новых регионах за несколько месяцев не представляется возможным», — сказал он. Что касается того, достаточно ли для этого выделенных правительством 5,8 млрд рублей, то, как заметил Климанов, вся финансовая поддержка измеряется значительно большими суммами. «Но если говорить про конкретные инвестиционные проекты, то это тоже достаточно значимые параметры», — сказал директор Центра региональной политики РАНХиГС.