Путин обновил установки по Донбассу

Чиновникам дано 7 лет на выполнение требований президента РФ

11 января 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обозначил установки по развитию Донбасса и поддержке жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обновил установки по интеграции новых регионов в состав России. Уровень жизни в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях должен вырасти до общероссийского уже к 2030 году. Эксперты, комментируя совещание Путина с членами правительства 11 января, пояснили URA.RU, что для главы государства важно, чтобы процесс интеграции прошел безболезненно для людей. Президент лично контролирует эту тему, и оправдания чиновников в случае провалов будут бесполезны. Первое в 2023 году совещание с членами правительства президент Путин посвятил обсуждению мер социальной поддержки граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Доклад вице-премьера Татьяны Голиковой был в закрытом режиме. Однако в начале глава государства обозначил ряд ключевых задач для кабмина и по этому, и по другим вопросам, касающимся развития страны в целом и новых территорий в частности. Надежды и прогнозы врагов России не сбылись, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прежде Путин озвучил главный итог 2022 года. «Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря гражданам России, их собранности, готовности к вызовам и к работе в сложных условиях», — заявил глава государства. По словам президента, в ближайшее время предстоит решать вопросы суверенного развития РФ. Путин подчеркнул, что власть гарантирует «безопасность и интересы страны», что будет «повышаться обороноспособность», что будут решены «все проблемы, связанные с обеспечением ВС РФ». Все это не помешает реализации больших социально-экономических планов и программ. Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов властей в 2023 году, подчеркнул президент России Фото: Размик Закарян © URA.RU Путин напомнил, что на 2023 год определено шесть основных направлений работы: «расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров», развитие дорожной инфраструктуры, ЖКХ. Повышение технологических возможностей экономики, открытие новых производств, укрепление финансового суверенитета — тоже в числе задач на новый год. «Меры экономической политики нужно выстраивать так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей и вместе с мерами соцподдержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства. Особое внимание нужно уделить решению острых проблем в сфере демографии», — подчеркнул глава государства. Налаживать мирную жизнь для людей, 8 лет живших под бомбежками ВСУ, нужно уже сейчас, потребовал президент РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Он отметил, что «работа по этим направлениям должна охватить и новые субъекты». «Именно поэтому была поставлена задача — обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, по уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», — заявил Путин. Продолжающиеся боевые действия в новых регионах — не повод откладывать решение всех этих задач, подчеркнул президент. «Нужно ставить конкретные цели и постепенно добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему. Важно задать четкие, понятые для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, как будет развиваться инфраструктура и транспорт», — сказал Путин. В этом году будут установлены ключевые критерии эффективности развития новых субъектов — как для местных, так и для федеральных чиновников. В том числе это касается реализации там нацпроектов — единых для всей России. На новых территориях впервые вводится понятие «прожиточный минимум» и устанавливается МРОТ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об основных решениях. Так, уже с 1 января на новых территориях начал действовать такой же МРОТ, как и по всей стране. Зарплата работников бюджетной сферы не может быть ниже МРОТ. Впервые в новых регионах введено понятие прожиточного минимума. Там также начал работу социальный фонд, через который будут осуществляться социальные выплаты жителям. Подводя итоги совещания, Путин сказал, что он готов в любой момент подключиться к решению вопросов соцподдержки жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Там, где нужно будет мое участие, — пожалуйста», — заверил президент. До сих пор в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях действовали иные правила, нормы, механизмы соцподдержки людей, и их нужно менять, вводить те, что действуют в России, и президенту важно, чтобы это все работало, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Поэтому Путин занимается этим вопросом лично. Для президента интеграция новых регионов является крайне важным процессом. Она должна пройти максимально эффективно, чтобы люди не испытывали дискомфорта, чтобы для них интеграция не вылилась в какие-то проблемы, чтобы они почувствовали улучшение своей жизни. Тем самым Путин показывает, что в переходный период люди имеют возможность привлечь к своим проблемам внимание органов власти, в том числе его лично», — полагает Еловский. Жители новых регионов будут обеспечены всеми мерами поддержки, действующими в России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин демонстрирует всем чиновникам, что новые территории не должны развиваться по остаточному принципу, пояснила URA.RU исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Жители этих регионов должны получать все социальные гарантии и материальную поддержку, на которую они могут рассчитывать, как полноправные граждане РФ. Это одна из основных целей, которую президент обозначил сегодня. К решению вопросов жителей должны быть сформированы единые подходы, причем на различных уровнях власти — от муниципального до федерального», — отметила политолог. Новость по теме Путин запретил откладывать развитие новых регионов в связи с боевыми действиями Путин снова дал понять жителям новых регионов и всей России, и внешней аудитории, что развитие России в ее новых территориальных границах продолжается, несмотря ни на какие внешние давления, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Это четкий сигнал людям в новых регионах о том, что скоро жизнь наладится. Это действительно звучит убедительно, ведь перед глазами пример Крыма и Севастополя, преобразившихся за последние 8,5 лет, несмотря на то самое внешнее санкционное давление», — резюмировал Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обновил установки по интеграции новых регионов в состав России. Уровень жизни в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях должен вырасти до общероссийского уже к 2030 году. Эксперты, комментируя совещание Путина с членами правительства 11 января, пояснили URA.RU, что для главы государства важно, чтобы процесс интеграции прошел безболезненно для людей. Президент лично контролирует эту тему, и оправдания чиновников в случае провалов будут бесполезны. Первое в 2023 году совещание с членами правительства президент Путин посвятил обсуждению мер социальной поддержки граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Доклад вице-премьера Татьяны Голиковой был в закрытом режиме. Однако в начале глава государства обозначил ряд ключевых задач для кабмина и по этому, и по другим вопросам, касающимся развития страны в целом и новых территорий в частности. Прежде Путин озвучил главный итог 2022 года. «Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря гражданам России, их собранности, готовности к вызовам и к работе в сложных условиях», — заявил глава государства. По словам президента, в ближайшее время предстоит решать вопросы суверенного развития РФ. Путин подчеркнул, что власть гарантирует «безопасность и интересы страны», что будет «повышаться обороноспособность», что будут решены «все проблемы, связанные с обеспечением ВС РФ». Все это не помешает реализации больших социально-экономических планов и программ. Путин напомнил, что на 2023 год определено шесть основных направлений работы: «расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров», развитие дорожной инфраструктуры, ЖКХ. Повышение технологических возможностей экономики, открытие новых производств, укрепление финансового суверенитета — тоже в числе задач на новый год. «Меры экономической политики нужно выстраивать так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей и вместе с мерами соцподдержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства. Особое внимание нужно уделить решению острых проблем в сфере демографии», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что «работа по этим направлениям должна охватить и новые субъекты». «Именно поэтому была поставлена задача — обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, по уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», — заявил Путин. Продолжающиеся боевые действия в новых регионах — не повод откладывать решение всех этих задач, подчеркнул президент. «Нужно ставить конкретные цели и постепенно добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему. В этом году будут установлены ключевые критерии эффективности развития новых субъектов — как для местных, так и для федеральных чиновников. В том числе это касается реализации там нацпроектов — единых для всей России. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об основных решениях. Так, уже с 1 января на новых территориях начал действовать такой же МРОТ, как и по всей стране. Зарплата работников бюджетной сферы не может быть ниже МРОТ. Впервые в новых регионах введено понятие прожиточного минимума. Там также начал работу социальный фонд, через который будут осуществляться социальные выплаты жителям. Подводя итоги совещания, Путин сказал, что он готов в любой момент подключиться к решению вопросов соцподдержки жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Там, где нужно будет мое участие, — пожалуйста», — заверил президент. До сих пор в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях действовали иные правила, нормы, механизмы соцподдержки людей, и их нужно менять, вводить те, что действуют в России, и президенту важно, чтобы это все работало, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Поэтому Путин занимается этим вопросом лично. Для президента интеграция новых регионов является крайне важным процессом. Путин демонстрирует всем чиновникам, что новые территории не должны развиваться по остаточному принципу, пояснила URA.RU исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Жители этих регионов должны получать все социальные гарантии и материальную поддержку, на которую они могут рассчитывать, как полноправные граждане РФ. Это одна из основных целей, которую президент обозначил сегодня. К решению вопросов жителей должны быть сформированы единые подходы, причем на различных уровнях власти — от муниципального до федерального», — отметила политолог. Путин снова дал понять жителям новых регионов и всей России, и внешней аудитории, что развитие России в ее новых территориальных границах продолжается, несмотря ни на какие внешние давления, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Это четкий сигнал людям в новых регионах о том, что скоро жизнь наладится. Это действительно звучит убедительно, ведь перед глазами пример Крыма и Севастополя, преобразившихся за последние 8,5 лет, несмотря на то самое внешнее санкционное давление», — резюмировал Орлов.