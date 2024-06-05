Выборы мэра крупного города в ХМАО рискуют сорваться второй раз

Власти ХМАО могут отложить выборы мэра Нефтеюганска из-за смены губернатора
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Выборы мэра Нефтеюганска могут снова отложить
Выборы мэра Нефтеюганска могут снова отложить Фото:

Выборы мэра Нефтеюганска могут сорваться второй раз. Источники URA.RU сообщают, что окружные власти так и не смогли согласовать кандидатуру до отставки экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Новый врио главы региона Руслан Кухарук первую рабочую неделю проведет в командировках — на выставке «Россия» в Москве и ПМЭФ, и ему банально не хватит времени, чтобы ознакомиться с анкетами претендентов.

«С высокой долей вероятности, комиссия завтра так же, как и в прошлый раз, отклонит всех кандидатов, и до голосования на заседании думы вряд ли дойдет», — предполагает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Комиссия отклонила всех шестерых присутствующих кандидатов на пост мэра Нефтеюганска 3 мая. Большинство на выборы так и не пришли.

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Выборы мэра Нефтеюганска могут сорваться второй раз. Источники URA.RU сообщают, что окружные власти так и не смогли согласовать кандидатуру до отставки экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Новый врио главы региона Руслан Кухарук первую рабочую неделю проведет в командировках — на выставке «Россия» в Москве и ПМЭФ, и ему банально не хватит времени, чтобы ознакомиться с анкетами претендентов. «С высокой долей вероятности, комиссия завтра так же, как и в прошлый раз, отклонит всех кандидатов, и до голосования на заседании думы вряд ли дойдет», — предполагает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Комиссия отклонила всех шестерых присутствующих кандидатов на пост мэра Нефтеюганска 3 мая. Большинство на выборы так и не пришли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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