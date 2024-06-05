Выборы мэра крупного города в ХМАО рискуют сорваться второй раз

Выборы мэра Нефтеюганска могут сорваться второй раз. Источники URA.RU сообщают, что окружные власти так и не смогли согласовать кандидатуру до отставки экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Новый врио главы региона Руслан Кухарук первую рабочую неделю проведет в командировках — на выставке «Россия» в Москве и ПМЭФ, и ему банально не хватит времени, чтобы ознакомиться с анкетами претендентов.
«С высокой долей вероятности, комиссия завтра так же, как и в прошлый раз, отклонит всех кандидатов, и до голосования на заседании думы вряд ли дойдет», — предполагает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Комиссия отклонила всех шестерых присутствующих кандидатов на пост мэра Нефтеюганска 3 мая. Большинство на выборы так и не пришли.
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