Путин объяснил суд над Трампом внутриполитической борьбой в США

05 июня 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Путин считает, что обвинения в адрес Трампа нелепы. Фото: Официальный сайт Президента РФ Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа и суд над ним — результат внутрипотической борьбы в США. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ. «Обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат внутриполитической борьбы в США. Это использование судебной системы», — поделился Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа и суд над ним — результат внутрипотической борьбы в США. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ. «Обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат внутриполитической борьбы в США. Это использование судебной системы», — поделился Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».