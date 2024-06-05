Путин объяснил суд над Трампом внутриполитической борьбой в США

Путин считает, что обвинения в адрес Трампа нелепы.
Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа и суд над ним — результат внутрипотической борьбы в США. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.
«Обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат внутриполитической борьбы в США. Это использование судебной системы», — поделился Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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