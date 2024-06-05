Путин объяснил суд над Трампом внутриполитической борьбой в США

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Путин считает, что обвинения в адрес Трампа нелепы. Фото:

Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа и суд над ним — результат внутрипотической борьбы в США. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.

«Обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат внутриполитической борьбы в США. Это использование судебной системы», — поделился Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа и суд над ним — результат внутрипотической борьбы в США. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ. «Обвинения в адрес Трампа нелепы, это результат внутриполитической борьбы в США. Это использование судебной системы», — поделился Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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