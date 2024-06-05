Путин: Россия стала четвертой экономикой мира

Владимир Путин заявил, что цель войти в четверку экономик мира достигнута
новость из сюжетаПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году
Россия вошла в четверку экономик мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«РФ вошла в четверку экономик мира. Цель достигнута», — заявил Путин на встрече с главами мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Владимир Путин отметил, что для России не имеет большого значения кто будет президентом США. По его словам, РФ будет работать с любым. Он добавил, что страна наблюдает со стороны и никогда не будет вмешиваться во внутриполитические процессы.
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