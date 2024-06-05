05 июня 2024

Путин: Россия стала четвертой экономикой мира

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Владимир Путин заявил, что цель войти в четверку экономик мира достигнута
Владимир Путин заявил, что цель войти в четверку экономик мира достигнута Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Россия вошла в четверку экономик мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«РФ вошла в четверку экономик мира. Цель достигнута», — заявил Путин на встрече с главами мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Владимир Путин отметил, что для России не имеет большого значения кто будет президентом США. По его словам, РФ будет работать с любым. Он добавил, что страна наблюдает со стороны и никогда не будет вмешиваться во внутриполитические процессы.

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Россия вошла в четверку экономик мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «РФ вошла в четверку экономик мира. Цель достигнута», — заявил Путин на встрече с главами мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Владимир Путин отметил, что для России не имеет большого значения кто будет президентом США. По его словам, РФ будет работать с любым. Он добавил, что страна наблюдает со стороны и никогда не будет вмешиваться во внутриполитические процессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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