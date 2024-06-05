Путин раскрыл данные о количестве пленных солдат ВС РФ и ВСУ

Президент России Владимир Путин раскрыл данные о количестве пленных военнослужащих в контексте российско-украинского конфликта. По его словам, в плену на Украине находится 1348 российских солдат и офицеров, тогда как в России содержатся 6465 украинских военных.
«Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек… Украинских солдат у нас — 6465», — сообщил российский лидер во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств, проходившей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
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