05 июня 2024

Путин раскрыл данные о количестве пленных солдат ВС РФ и ВСУ

Путин: в плену на Украине находится свыше 1300 российских солдат
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В украинском плену находится более 1300 россиян, заявил Владимир Путин
В украинском плену находится более 1300 россиян, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин раскрыл данные о количестве пленных военнослужащих в контексте российско-украинского конфликта. По его словам, в плену на Украине находится 1348 российских солдат и офицеров, тогда как в России содержатся 6465 украинских военных.

«Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек… Украинских солдат у нас — 6465», — сообщил российский лидер во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств, проходившей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

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Президент России Владимир Путин раскрыл данные о количестве пленных военнослужащих в контексте российско-украинского конфликта. По его словам, в плену на Украине находится 1348 российских солдат и офицеров, тогда как в России содержатся 6465 украинских военных. «Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек… Украинских солдат у нас — 6465», — сообщил российский лидер во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств, проходившей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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