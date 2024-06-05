Путин: экономика ЕС рискует рухнуть из-за Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Европейского союза рискует рухнуть из-за проблем в Германии. Это заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Экономика Германии — локомотив европейской экономики. Если она будет чихать и кашлять, то и все другие страны заболеют», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Таким образом, российский лидер указал на серьезные риски для экономики Евросоюза, связанные с ухудшением ситуации в Германии. По его мнению, проблемы крупнейшей экономики ЕС неизбежно скажутся на других странах объединения.
Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ. В рамках встречи российский лидер отметил, что Россия вошла в четверку экономик мира. По словам Путина, цель достигнута.
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