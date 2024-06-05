Путин: экономика ЕС рискует рухнуть из-за Германии

05 июня 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Путин обратил внимание на экономическую уязвимость ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Европейского союза рискует рухнуть из-за проблем в Германии. Это заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Экономика Германии — локомотив европейской экономики. Если она будет чихать и кашлять, то и все другие страны заболеют», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом, российский лидер указал на серьезные риски для экономики Евросоюза, связанные с ухудшением ситуации в Германии. По его мнению, проблемы крупнейшей экономики ЕС неизбежно скажутся на других странах объединения. Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ. В рамках встречи российский лидер отметил, что Россия вошла в четверку экономик мира. По словам Путина, цель достигнута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Европейского союза рискует рухнуть из-за проблем в Германии. Это заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Экономика Германии — локомотив европейской экономики. Если она будет чихать и кашлять, то и все другие страны заболеют», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом, российский лидер указал на серьезные риски для экономики Евросоюза, связанные с ухудшением ситуации в Германии. По его мнению, проблемы крупнейшей экономики ЕС неизбежно скажутся на других странах объединения. Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ. В рамках встречи российский лидер отметил, что Россия вошла в четверку экономик мира. По словам Путина, цель достигнута.