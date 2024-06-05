05 июня 2024

Путин: экономика ЕС рискует рухнуть из-за Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин обратил внимание на экономическую уязвимость ЕС Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Европейского союза рискует рухнуть из-за проблем в Германии. Это заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Экономика Германии — локомотив европейской экономики. Если она будет чихать и кашлять, то и все другие страны заболеют», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом, российский лидер указал на серьезные риски для экономики Евросоюза, связанные с ухудшением ситуации в Германии. По его мнению, проблемы крупнейшей экономики ЕС неизбежно скажутся на других странах объединения.

Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ. В рамках встречи российский лидер отметил, что Россия вошла в четверку экономик мира. По словам Путина, цель достигнута.

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Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Европейского союза рискует рухнуть из-за проблем в Германии. Это заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Экономика Германии — локомотив европейской экономики. Если она будет чихать и кашлять, то и все другие страны заболеют», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом, российский лидер указал на серьезные риски для экономики Евросоюза, связанные с ухудшением ситуации в Германии. По его мнению, проблемы крупнейшей экономики ЕС неизбежно скажутся на других странах объединения. Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ. В рамках встречи российский лидер отметил, что Россия вошла в четверку экономик мира. По словам Путина, цель достигнута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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