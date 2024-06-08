«Вкуснейшая лапшичка»: Ивлеева впервые после «голой вечеринки» вышла в свет

Ивлеева открыла собственный ресторан в Москве

08 июня 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Ивлеева впервые появилась на публике после голой вечеринки Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Российский блогер Анастасия Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала поклонникам азиатский ресторан. Заведение получило название «NUDLES», которое созвучно с английским словом, обозначающим лапшу. «„NUDLES“ официально открыт <…> Азия во многом отражает мой характер и поэтому выбор в направлении не заставил себя ждать», — сообщила Ивлеева в своем telegram-канале. Звезда отметила, что проект создан на основе опыта ее партнера Александра Пичугина, который 8 лет путешествовал по миру. На фотографии с открытия ресторана, опубликованной в канале блогера, Анастасия Ивлеева предстала поклонникам в образе шатенки с короткой стрижкой. Такой имидж у звезды был до обретения известности. В начале июня URA.RU сообщало о дате открытия ресторана. Заведение позиционировалась, как «путешествие по настоящей ночной Азии». Участие в открытии ресторана стало первым появлением звезды на публике. В конце 2023 года Анастасия Ивлеева организовала вечеринку, гости которой запомнились общественности откровенными нарядами. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере рекламных контрактов с крупными рекламодателями. Звездный адвокат Андрей Алешкин вступился за блогершу и участников вечеринки, заявив, что из них сделали козлов отпущения.

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Российский блогер Анастасия Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала поклонникам азиатский ресторан. Заведение получило название «NUDLES», которое созвучно с английским словом, обозначающим лапшу. «„NUDLES“ официально открыт <…> Азия во многом отражает мой характер и поэтому выбор в направлении не заставил себя ждать», — сообщила Ивлеева в своем telegram-канале. Звезда отметила, что проект создан на основе опыта ее партнера Александра Пичугина, который 8 лет путешествовал по миру. На фотографии с открытия ресторана, опубликованной в канале блогера, Анастасия Ивлеева предстала поклонникам в образе шатенки с короткой стрижкой. Такой имидж у звезды был до обретения известности. В начале июня URA.RU сообщало о дате открытия ресторана. Заведение позиционировалась, как «путешествие по настоящей ночной Азии». Участие в открытии ресторана стало первым появлением звезды на публике. В конце 2023 года Анастасия Ивлеева организовала вечеринку, гости которой запомнились общественности откровенными нарядами. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере рекламных контрактов с крупными рекламодателями. Звездный адвокат Андрей Алешкин вступился за блогершу и участников вечеринки, заявив, что из них сделали козлов отпущения.