08 июня 2024

Свердловская полиция хотела проверить семью пропавших в лесу детей на полиграфе

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Полицейские были готовы допросить родственников пропавших детей на детекторе лжи
Полицейские были готовы допросить родственников пропавших детей на детекторе лжи Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Если бы поиски 12-летнего Григория и 10-летней Виктории Крепп из Тюмени, потерявшихся в свердловском лесу, не были удачными, то сотрудники полиции провели бы обыски у родителей пропавших подростков и поговорили с родственниками с детектором лжи — полиграфом. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Если сегодня, в субботу [8 июня], поиски не принесли бы положительного результата, сыщики угрозыска уже запланировали проведение обысков в жилище пропавших подростков и использование в работе с родственниками детектора лжи — полиграфа», — сообщил полковник Горелых. Однако этого делать не пришлось.

Обезвоженных и голодных детей нашли волонтеры из Екатеринбурга, которых горожане встретили овациями. Помимо этого, в ближайшее время их наградит начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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Если бы поиски 12-летнего Григория и 10-летней Виктории Крепп из Тюмени, потерявшихся в свердловском лесу, не были удачными, то сотрудники полиции провели бы обыски у родителей пропавших подростков и поговорили с родственниками с детектором лжи — полиграфом. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Если сегодня, в субботу [8 июня], поиски не принесли бы положительного результата, сыщики угрозыска уже запланировали проведение обысков в жилище пропавших подростков и использование в работе с родственниками детектора лжи — полиграфа», — сообщил полковник Горелых. Однако этого делать не пришлось. Обезвоженных и голодных детей нашли волонтеры из Екатеринбурга, которых горожане встретили овациями. Помимо этого, в ближайшее время их наградит начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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