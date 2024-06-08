Найденные в свердловском лесу дети сказали, что пили воду из болота

08 июня 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Детей искали более 600 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Потерявшиеся в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) Григорий и Вика Крепп, чтобы выжить, пили воду из болота. Об этом со ссылкой на детей рассказали нашедшие их утром 8 июня волонтеры — сотрудники «Русской медной компании» (РМК), передает корреспондент URA.RU. «Брат, Гриша, молодец. Он сестру всегда подбадривал, говорил: „Нас найдут, либо мы сами найдем выход“. Они говорили, что пили воду из болота. Их родители — молодцы, они смогли их воспитать дисциплинированными», — пояснил волонтер. Вика и Гриша 4 июня ушли на рыбалку с дедушкой Фанисом. В лесу они заблудились, через день домой смог вернуться только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Сейчас Вика и Гриша находятся в одной из больниц Тюмени, их жизни ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потерявшиеся в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) Григорий и Вика Крепп, чтобы выжить, пили воду из болота. Об этом со ссылкой на детей рассказали нашедшие их утром 8 июня волонтеры — сотрудники «Русской медной компании» (РМК), передает корреспондент URA.RU. «Брат, Гриша, молодец. Он сестру всегда подбадривал, говорил: „Нас найдут, либо мы сами найдем выход“. Они говорили, что пили воду из болота. Их родители — молодцы, они смогли их воспитать дисциплинированными», — пояснил волонтер. Вика и Гриша 4 июня ушли на рыбалку с дедушкой Фанисом. В лесу они заблудились, через день домой смог вернуться только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Сейчас Вика и Гриша находятся в одной из больниц Тюмени, их жизни ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.