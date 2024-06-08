08 июня 2024

Найденные в свердловском лесу дети сказали, что пили воду из болота

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Поиски детей. Липчинское , поиски пропавших людей, поиски детей
Детей искали более 600 человек Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Потерявшиеся в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) Григорий и Вика Крепп, чтобы выжить, пили воду из болота. Об этом со ссылкой на детей рассказали нашедшие их утром 8 июня волонтеры — сотрудники «Русской медной компании» (РМК), передает корреспондент URA.RU.

«Брат, Гриша, молодец. Он сестру всегда подбадривал, говорил: „Нас найдут, либо мы сами найдем выход“. Они говорили, что пили воду из болота. Их родители — молодцы, они смогли их воспитать дисциплинированными», — пояснил волонтер.

Вика и Гриша 4 июня ушли на рыбалку с дедушкой Фанисом. В лесу они заблудились, через день домой смог вернуться только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Сейчас Вика и Гриша находятся в одной из больниц Тюмени, их жизни ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Потерявшиеся в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) Григорий и Вика Крепп, чтобы выжить, пили воду из болота. Об этом со ссылкой на детей рассказали нашедшие их утром 8 июня волонтеры — сотрудники «Русской медной компании» (РМК), передает корреспондент URA.RU. «Брат, Гриша, молодец. Он сестру всегда подбадривал, говорил: „Нас найдут, либо мы сами найдем выход“. Они говорили, что пили воду из болота. Их родители — молодцы, они смогли их воспитать дисциплинированными», — пояснил волонтер. Вика и Гриша 4 июня ушли на рыбалку с дедушкой Фанисом. В лесу они заблудились, через день домой смог вернуться только пенсионер. В поисках были задействованы более 600 человек. Сейчас Вика и Гриша находятся в одной из больниц Тюмени, их жизни ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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