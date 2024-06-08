08 июня 2024

Тюменские дети, пропавшие в свердловском лесу, отбивались от волков

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Трофейного охотничьего форума. Екатеринбург , чучело волка
В этом подросткам помогали их собаки Фото:

Гриша (12 лет) и Вика (10 лет) Крепп из Тюмени, которых несколько дней искали в свердловском лесу, смогли палками отбиться от волков. Об этом URA.RU рассказали сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые нашли детей утром 8 июня.

«Дети объяснили нам, что волки подходили к ним, а в это время их собаки залаяли, так и спасли их. Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», — объяснил один из волонтеров.

Вечером 4 июня дети вместе с дедушкой Вика и Гриша ушли на рыбалку. Через день домой вернулся только дед. Поиски шли несколько дней, в них были задействованы спасатели МЧС, полицейские, волонтеры «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас жизни детей ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей в одной из тюменских больниц. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

В свердловской полиции настаивают, что волков рядом с Гришей и Викой не было. Только медведь.

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Гриша (12 лет) и Вика (10 лет) Крепп из Тюмени, которых несколько дней искали в свердловском лесу, смогли палками отбиться от волков. Об этом URA.RU рассказали сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые нашли детей утром 8 июня. «Дети объяснили нам, что волки подходили к ним, а в это время их собаки залаяли, так и спасли их. Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», — объяснил один из волонтеров. Вечером 4 июня дети вместе с дедушкой Вика и Гриша ушли на рыбалку. Через день домой вернулся только дед. Поиски шли несколько дней, в них были задействованы спасатели МЧС, полицейские, волонтеры «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас жизни детей ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей в одной из тюменских больниц. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. В свердловской полиции настаивают, что волков рядом с Гришей и Викой не было. Только медведь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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