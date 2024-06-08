Тюменские дети, пропавшие в свердловском лесу, отбивались от волков

08 июня 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

В этом подросткам помогали их собаки Фото: Илья Московец © URA.RU Гриша (12 лет) и Вика (10 лет) Крепп из Тюмени, которых несколько дней искали в свердловском лесу, смогли палками отбиться от волков. Об этом URA.RU рассказали сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые нашли детей утром 8 июня. «Дети объяснили нам, что волки подходили к ним, а в это время их собаки залаяли, так и спасли их. Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», — объяснил один из волонтеров. Вечером 4 июня дети вместе с дедушкой Вика и Гриша ушли на рыбалку. Через день домой вернулся только дед. Поиски шли несколько дней, в них были задействованы спасатели МЧС, полицейские, волонтеры «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас жизни детей ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей в одной из тюменских больниц. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. В свердловской полиции настаивают, что волков рядом с Гришей и Викой не было. Только медведь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гриша (12 лет) и Вика (10 лет) Крепп из Тюмени, которых несколько дней искали в свердловском лесу, смогли палками отбиться от волков. Об этом URA.RU рассказали сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые нашли детей утром 8 июня. «Дети объяснили нам, что волки подходили к ним, а в это время их собаки залаяли, так и спасли их. Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», — объяснил один из волонтеров. Вечером 4 июня дети вместе с дедушкой Вика и Гриша ушли на рыбалку. Через день домой вернулся только дед. Поиски шли несколько дней, в них были задействованы спасатели МЧС, полицейские, волонтеры «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас жизни детей ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей в одной из тюменских больниц. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. В свердловской полиции настаивают, что волков рядом с Гришей и Викой не было. Только медведь.