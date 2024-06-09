ВСУ бросили позиции в Часов Яре и начали усиливать харьковское направление

Военкор Котенок сообщил об отходе ВСУ с Часова Яра
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ВСУ начали усиливать позиции на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок.

«ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. <…> Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные предоставляют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.

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ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. «ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. <…> Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов», — написал Котенок в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные предоставляют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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