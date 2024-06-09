ВСУ бросили позиции в Часов Яре и начали усиливать харьковское направление

Военкор Котенок сообщил об отходе ВСУ с Часова Яра

09 июня 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

ВСУ начали усиливать позиции на харьковском направлении Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. «ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. <…> Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов», — написал Котенок в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные предоставляют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве. При этом воздушная тревога в области не объявлялась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. «ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. <…> Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов», — написал Котенок в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные предоставляют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.