ВСУ бросили позиции в Часов Яре и начали усиливать харьковское направление

ВСУ сняли усиление обороны с Часов Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок.
«ВСУ гнутся в Часов Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. <…> Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов», — написал Котенок в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные предоставляют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.
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