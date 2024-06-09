Торговля между Россией и США выросла на 20%

09 июня 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Удобрения остаются главным российским товаром в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торговый оборот между Россией и США в нынешнем году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 332 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской таможенной службы, проанализированные РИА Новости. «Российский экспорт в апреле увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов», — говорится в сообщении. Главным товаром, который продает Россия США, остаются удобрения (рост в 1,6 раза, до 164 млн долларов). Далее идут платина (рост в 32 раза, до 94,2 млн долларов), и турбореактивные двигатели (рост в три раза, до 101 млн долларов). Лидером американских товаров в России стали пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 млн долларов) и вакцины. Однако оборот последнего упал в 3,5 раза, снизившись до 6,2 млн долларов. Ранее президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что уход большинства компании США из РФ с началом спецоперации — слухи. Многие продолжают работать «тихо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговый оборот между Россией и США в нынешнем году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 332 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской таможенной службы, проанализированные РИА Новости. «Российский экспорт в апреле увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов», — говорится в сообщении. Главным товаром, который продает Россия США, остаются удобрения (рост в 1,6 раза, до 164 млн долларов). Далее идут платина (рост в 32 раза, до 94,2 млн долларов), и турбореактивные двигатели (рост в три раза, до 101 млн долларов). Лидером американских товаров в России стали пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 млн долларов) и вакцины. Однако оборот последнего упал в 3,5 раза, снизившись до 6,2 млн долларов. Ранее президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что уход большинства компании США из РФ с началом спецоперации — слухи. Многие продолжают работать «тихо».