МО: над Белгородской областью сбили управляемую ракету «Нептун»

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ПВО сбили ракету "Нептун" и беспилотники 9 июня над Белгородской областью
ПВО сбили ракету "Нептун" и беспилотники 9 июня над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун-МД» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО одна ракета „Нептун-МД“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Также были сбиты два беспилотника. 

Утром в регионе объявляли ракетную опасность. Также угроза удара ВСУ была в Воронеже.

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Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун-МД» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.  «Дежурными средствами ПВО одна ракета „Нептун-МД“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Также были сбиты два беспилотника.  Утром в регионе объявляли ракетную опасность. Также угроза удара ВСУ была в Воронеже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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