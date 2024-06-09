МО: над Белгородской областью сбили управляемую ракету «Нептун»

ПВО сбили ракету "Нептун" и беспилотники 9 июня над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун-МД» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО одна ракета „Нептун-МД“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Также были сбиты два беспилотника.
Утром в регионе объявляли ракетную опасность. Также угроза удара ВСУ была в Воронеже.
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