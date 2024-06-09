ВС РФ поразили ВСУ в районе шести населенных пунктов в Харьковской области

09 июня 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ за сутки поразили до 220 солдат ВСУ на харьковском направлении Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. В ходе продвижения на данном направлении бойцы за сутки поразили украинские силы в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли до 225 своих солдат. Накануне украинские силы приняли решение переместиться с артемовского направления от Часова Яра в сторону харьковского. Они планируют усилить свои позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. В ходе продвижения на данном направлении бойцы за сутки поразили украинские силы в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли до 225 своих солдат. Накануне украинские силы приняли решение переместиться с артемовского направления от Часова Яра в сторону харьковского. Они планируют усилить свои позиции.