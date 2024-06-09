ВС РФ поразили ВСУ в районе шести населенных пунктов в Харьковской области

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
ВС РФ за сутки поразили до 220 солдат ВСУ на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. В ходе продвижения на данном направлении бойцы за сутки поразили украинские силы в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли до 225 своих солдат.

Накануне украинские силы приняли решение переместиться с артемовского направления от Часова Яра в сторону харьковского. Они планируют усилить свои позиции.

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Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. В ходе продвижения на данном направлении бойцы за сутки поразили украинские силы в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли до 225 своих солдат. Накануне украинские силы приняли решение переместиться с артемовского направления от Часова Яра в сторону харьковского. Они планируют усилить свои позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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