08 июня 2024
07 июня 2024

В Сургуте началось авиашоу «Русских Витязей». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне наблюдают выступление группы "Барсы"
Сургутяне наблюдают выступление группы "Барсы" Фото:

В Сургуте (ХМАО) началось авиашоу пилотажных групп «Барсы» и «Русские Витязи». Об этом сообщили в соцсети.

«Сейчас сургутяне наблюдают выступление группы „Барсы“. Следом за ними взлетят „Русские Витязи“», — написали в telegram-канале «Муксун.ФМ».

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на День города выступят «Русские Витязи». Пилотажная группа прилетит по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова. В связи с этим мероприятием в городе ограничили движение из-за показательных выступлений. Также были изменены маршруты общественного транспорта.

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В Сургуте (ХМАО) началось авиашоу пилотажных групп «Барсы» и «Русские Витязи». Об этом сообщили в соцсети. «Сейчас сургутяне наблюдают выступление группы „Барсы“. Следом за ними взлетят „Русские Витязи“», — написали в telegram-канале «Муксун.ФМ». Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на День города выступят «Русские Витязи». Пилотажная группа прилетит по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова. В связи с этим мероприятием в городе ограничили движение из-за показательных выступлений. Также были изменены маршруты общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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