Сургутяне наблюдают выступление группы "Барсы"
В Сургуте (ХМАО) началось авиашоу пилотажных групп «Барсы» и «Русские Витязи». Об этом сообщили в соцсети.
«Сейчас сургутяне наблюдают выступление группы „Барсы“. Следом за ними взлетят „Русские Витязи“», — написали в telegram-канале «Муксун.ФМ».
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на День города выступят «Русские Витязи». Пилотажная группа прилетит по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова. В связи с этим мероприятием в городе ограничили движение из-за показательных выступлений. Также были изменены маршруты общественного транспорта.
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