23 мая 2024

В Сургуте в честь Дня города выступит пилотажная группа «Русские Витязи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилотажная группа прибудет в Сургут 6 июня Фото:

В Сургуте на День города выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Авиационная группа высшего пилотажа „Русские Витязи“ выступит перед сургутянами в июне, накануне Дня России и 430-летного юбилея города. Пилоты легендарной группы на шести тяжелых истребителях покажут свое мастерство над поймой реки Обь», — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что пилотажная группа прилетит в Сургут по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова. Между тем в telegram-канале сургутского аэропорта сообщили, что встречать легендарную пилотажную группу будут 6 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов пригласил на юбилей города пилотажную группу «Русские Витязи». Письмо с приглашением пилотажной группы в Сургут было направлено министру обороны Сергею Шойгу.

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В Сургуте на День города выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Авиационная группа высшего пилотажа „Русские Витязи“ выступит перед сургутянами в июне, накануне Дня России и 430-летного юбилея города. Пилоты легендарной группы на шести тяжелых истребителях покажут свое мастерство над поймой реки Обь», — сообщили в мэрии. В мэрии отметили, что пилотажная группа прилетит в Сургут по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова. Между тем в telegram-канале сургутского аэропорта сообщили, что встречать легендарную пилотажную группу будут 6 июня. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов пригласил на юбилей города пилотажную группу «Русские Витязи». Письмо с приглашением пилотажной группы в Сургут было направлено министру обороны Сергею Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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