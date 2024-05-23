В Сургуте в честь Дня города выступит пилотажная группа «Русские Витязи»

Пилотажная группа прибудет в Сургут 6 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургуте на День города выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Авиационная группа высшего пилотажа „Русские Витязи“ выступит перед сургутянами в июне, накануне Дня России и 430-летного юбилея города. Пилоты легендарной группы на шести тяжелых истребителях покажут свое мастерство над поймой реки Обь», — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что пилотажная группа прилетит в Сургут по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова. Между тем в telegram-канале сургутского аэропорта сообщили, что встречать легендарную пилотажную группу будут 6 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов пригласил на юбилей города пилотажную группу «Русские Витязи». Письмо с приглашением пилотажной группы в Сургут было направлено министру обороны Сергею Шойгу.