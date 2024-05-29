В Сургуте перекроют дороги из-за выступления «Русских витязей»

В Сургуте перекроют Югорский тракт 9 июня 2024 года. На дороге ограничат движение из-за показательных выступлений пилотажной группы «Русские Витязи».
«В связи с проведением показательных выступлений пилотажной группы „Русские Витязи“ 09 июня 2024 года в городе будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге по Югорскому тракту на участке от перекрестка с улицей Энергетиков до перекрестка с улицей Виктора Пархомовича. Движение будет перекрыто с 15:00 до 18:30 часов», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.
Из-за перекрытия будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобус № 22 при движении от ТРЦ «Сити Молл» будет проезжать через остановки «ул. Энгельса», «Югорский тракт», «ул. Энергетиков», остановочный пункт «Старый Сургут», далее — по маршруту. Маршрут № 77 при движении от ТРЦ «Сити Молл» проследует через Горвоенкомат, ул. Энергетиков, Югорский тракт, остановочный пункт «Городской пляж» и далее по маршруту.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на День города выступят «Русские Витязи». Пилотажная группа прилетит по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова.
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