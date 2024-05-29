В Сургуте перекроют дороги из-за выступления «Русских витязей»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте перекроют дороги 9 июня
В Сургуте перекроют дороги 9 июня Фото:

В Сургуте перекроют Югорский тракт 9 июня 2024 года. На дороге ограничат движение из-за показательных выступлений пилотажной группы «Русские Витязи». 

«В связи с проведением показательных выступлений пилотажной группы „Русские Витязи“ 09 июня 2024 года в городе будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге по Югорскому тракту на участке от перекрестка с улицей Энергетиков до перекрестка с улицей Виктора Пархомовича. Движение будет перекрыто с 15:00 до 18:30 часов», — сообщили власти Сургута на официальном сайте.

Из-за перекрытия будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобус № 22 при движении от ТРЦ «Сити Молл» будет проезжать через остановки «ул. Энгельса», «Югорский тракт», «ул. Энергетиков», остановочный пункт «Старый Сургут», далее — по маршруту. Маршрут № 77 при движении от ТРЦ «Сити Молл» проследует через Горвоенкомат, ул. Энергетиков, Югорский тракт, остановочный пункт «Городской пляж» и далее по маршруту.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на День города выступят «Русские Витязи». Пилотажная группа прилетит по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова.

Перекрытие дорог в Сургуте 9 июня 2024 года
Перекрытие дорог в Сургуте 9 июня 2024 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте перекроют Югорский тракт 9 июня 2024 года. На дороге ограничат движение из-за показательных выступлений пилотажной группы «Русские Витязи».  «В связи с проведением показательных выступлений пилотажной группы „Русские Витязи“ 09 июня 2024 года в городе будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге по Югорскому тракту на участке от перекрестка с улицей Энергетиков до перекрестка с улицей Виктора Пархомовича. Движение будет перекрыто с 15:00 до 18:30 часов», — сообщили власти Сургута на официальном сайте. Из-за перекрытия будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобус № 22 при движении от ТРЦ «Сити Молл» будет проезжать через остановки «ул. Энгельса», «Югорский тракт», «ул. Энергетиков», остановочный пункт «Старый Сургут», далее — по маршруту. Маршрут № 77 при движении от ТРЦ «Сити Молл» проследует через Горвоенкомат, ул. Энергетиков, Югорский тракт, остановочный пункт «Городской пляж» и далее по маршруту. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на День города выступят «Русские Витязи». Пилотажная группа прилетит по приглашению бывшего главы города Андрея Филатова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...