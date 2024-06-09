Психолог назвал идеальную разницу в возрасте между супругами

Психолог Решетов: оптимальная разница в возрасте между супругами — 5-6 лет
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Идеальная разница в возрасте между парой должна быть пять-шесть лет, уверен Павел Решетов Фото:

Для наиболее стабильных и крепких отношений в семье между супругами в идеале должна быть разница в возрасте около шести лет. Таким мнением поделился психолог Павел Решетов.

«Идеальная разница в возрасте для крепких отношений — пять-шесть лет», — подчеркнул Павел Решетов в разговоре с Пятым каналом. Он подчеркнул, что именно в этом возрастном диапазоне в семье определяется явный лидер. Это уже позволяет избежать множество ссор, уверен специалист. Также у супругов с разницей в возрасте около пяти лет, зачастую совпадают интересы и жизненные ориентиры.

По словам психолога, более серьезная разница в возрасте может создавать трудности в паре из-за разницы в жизненном восприятии и приоритетах. В свою очередь, пары-ровесники также не являются идеальными в отношениях. Такие спустя время начинают конфликтовать. Также именно среди ровесников зафиксировано наибольшее количество разводов, подчеркнул Решетов.

Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся» («Первый канал») Роза Сябитова также называла идеальную разницу в возрасте. Она согласилась с Решетовым в том плане, что возрастная пропасть не должна превышать семи лет.

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Для наиболее стабильных и крепких отношений в семье между супругами в идеале должна быть разница в возрасте около шести лет. Таким мнением поделился психолог Павел Решетов. «Идеальная разница в возрасте для крепких отношений — пять-шесть лет», — подчеркнул Павел Решетов в разговоре с Пятым каналом. Он подчеркнул, что именно в этом возрастном диапазоне в семье определяется явный лидер. Это уже позволяет избежать множество ссор, уверен специалист. Также у супругов с разницей в возрасте около пяти лет, зачастую совпадают интересы и жизненные ориентиры. По словам психолога, более серьезная разница в возрасте может создавать трудности в паре из-за разницы в жизненном восприятии и приоритетах. В свою очередь, пары-ровесники также не являются идеальными в отношениях. Такие спустя время начинают конфликтовать. Также именно среди ровесников зафиксировано наибольшее количество разводов, подчеркнул Решетов. Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся» («Первый канал») Роза Сябитова также называла идеальную разницу в возрасте. Она согласилась с Решетовым в том плане, что возрастная пропасть не должна превышать семи лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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