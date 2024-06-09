В Москве рок-музыкант ранил главу АНО «Цифровые платформы»: что известно о пострадавшем и нападавшем

В Москве задержан рок-музыкант, который ранил главу АНО «Цифровые платформы»

09 июня 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин напал на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина Фото: Роман Медведкин/личная страница вYoutube В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В правоохранительных органах сообщили, что Поздняков погиб. Нападавшего задержали, им оказался 47-летий музыкант, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Что известно об участниках происшествия — в материале URA.RU. Биография участников конфликта Арсений Щельцин Арсений Щельцин родился в Нижнем Новгороде в марте 1990 года. Он закончил среднюю школу №154 в 2007 году и получил диплом бакалавра по специальности «Бизнес-информатика и прикладная математика» в НФ НИУ ВШЭ в 2011 году. Через два года, в 2013, он успешно защитил диплом магистра по специальности «Инновационный менеджмент» в том же учебном заведении. Карьера Щельцина началась в 2005 году с разработки молодежного форума fromru.ru. В период с 2005 по 2008 год он создал проект коммерческой и жилой недвижимости на основе SaaS технологии с функцией Real-ID для идентификации объектов недвижимости. В 2008 году Щельцин разработал проект «Пиксель-Су», предоставляющий быстрые функции для создания аватарок в социальной сети ВКонтакте, а в 2009 году запустил молодежный развлекательный портал Clubcore.ru. В 2011 году он возглавил ООО Горький ТВ, а в 2012 году стал руководителем отдела продвижения в «Калорс групп». В 2013 году был разработан проект Touchvision, направленный на предоставление качественных видео-продуктов. В 2015 году Щельцин стал топ-экспертом Экспертного совета ИРИ, а в 2017 году перешел на позицию директора «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна» (РАКИБ). А с 2019 года является генеральным директором АНО «Цифровые платформы». Роман Медведкин Роман Медведкин родился в сентябре 1977 года. 47-летний мужчина — поэт, музыкант, композитор, звукорежиссер. Медведкин также является лидером рок-группы «Пасека», коллектив которой выступал практически во всех клубах Москвы. Что произошло В ночь на 8 июня в Москве на Сиреневом бульваре Щельцин и Позняков сделали замечание пьяной паре. Они заподозрили мужчину и его спутницу в поиске или размещении закладок. В результате конфликта Иван Позняков скончался от полученных ранений, а Арсений Щельцин находится в больнице с тремя ножевыми ранениями. По словам telegram-канала Baza, после того как рок-музыкант нанес несколько ударов Позднякову, его спутница заявила: «Давай убей еще и этого». Там же отметили, что нападение на Щельцина произошло именно после этой фразы. Нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 47-летий музыкант, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры. Следствие продолжается, и предпринимаются все необходимые меры для полного и объективного расследования обстоятельств происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В правоохранительных органах сообщили, что Поздняков погиб. Нападавшего задержали, им оказался 47-летий музыкант, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Что известно об участниках происшествия — в материале URA.RU. Арсений Щельцин родился в Нижнем Новгороде в марте 1990 года. Он закончил среднюю школу №154 в 2007 году и получил диплом бакалавра по специальности «Бизнес-информатика и прикладная математика» в НФ НИУ ВШЭ в 2011 году. Через два года, в 2013, он успешно защитил диплом магистра по специальности «Инновационный менеджмент» в том же учебном заведении. Карьера Щельцина началась в 2005 году с разработки молодежного форума fromru.ru. В период с 2005 по 2008 год он создал проект коммерческой и жилой недвижимости на основе SaaS технологии с функцией Real-ID для идентификации объектов недвижимости. В 2008 году Щельцин разработал проект «Пиксель-Су», предоставляющий быстрые функции для создания аватарок в социальной сети ВКонтакте, а в 2009 году запустил молодежный развлекательный портал Clubcore.ru. В 2011 году он возглавил ООО Горький ТВ, а в 2012 году стал руководителем отдела продвижения в «Калорс групп». В 2013 году был разработан проект Touchvision, направленный на предоставление качественных видео-продуктов. В 2015 году Щельцин стал топ-экспертом Экспертного совета ИРИ, а в 2017 году перешел на позицию директора «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна» (РАКИБ). А с 2019 года является генеральным директором АНО «Цифровые платформы». Роман Медведкин родился в сентябре 1977 года. 47-летний мужчина — поэт, музыкант, композитор, звукорежиссер. Медведкин также является лидером рок-группы «Пасека», коллектив которой выступал практически во всех клубах Москвы. В ночь на 8 июня в Москве на Сиреневом бульваре Щельцин и Позняков сделали замечание пьяной паре. Они заподозрили мужчину и его спутницу в поиске или размещении закладок. В результате конфликта Иван Позняков скончался от полученных ранений, а Арсений Щельцин находится в больнице с тремя ножевыми ранениями. По словам telegram-канала Baza, после того как рок-музыкант нанес несколько ударов Позднякову, его спутница заявила: «Давай убей еще и этого». Там же отметили, что нападение на Щельцина произошло именно после этой фразы. Нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 47-летий музыкант, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры. Следствие продолжается, и предпринимаются все необходимые меры для полного и объективного расследования обстоятельств происшествия.