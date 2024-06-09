Гладков: беспилотник ВСУ ранил троих бойцов белгородской самообороны

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу,  stock, дрон
БПЛА ВСУ атаковал бойцов белгородской самообороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы белгородской самообороны подверглись атаке вражеского беспилотника. В результате атаки БПЛВ ВСУ в Борисовском районе трое бойцов получили ранения. ОБ этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», — заявил глава региона. Гладков также отметил, что раненые доставлены в Белгород в городскую больницу. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По словам губернатора, состояние раненых оценивается как стабильное, при этом у двух мужчин ранения легкие, а у третьего — средней степени тяжести. Он выразил благодарность бойцам за их мужество и пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее над Белгородской областью российские средства ПВО сбили вражескую управляемую ракету «Нептун-МД». В Минобороны РФ сообщили, что помимо ракеты ВСУ использовали в атаке по российским территориям два беспилотных летательных аппарата.

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Бойцы белгородской самообороны подверглись атаке вражеского беспилотника. В результате атаки БПЛВ ВСУ в Борисовском районе трое бойцов получили ранения. ОБ этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», — заявил глава региона. Гладков также отметил, что раненые доставлены в Белгород в городскую больницу. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, состояние раненых оценивается как стабильное, при этом у двух мужчин ранения легкие, а у третьего — средней степени тяжести. Он выразил благодарность бойцам за их мужество и пожелал скорейшего выздоровления. Ранее над Белгородской областью российские средства ПВО сбили вражескую управляемую ракету «Нептун-МД». В Минобороны РФ сообщили, что помимо ракеты ВСУ использовали в атаке по российским территориям два беспилотных летательных аппарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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