Гладков: беспилотник ВСУ ранил троих бойцов белгородской самообороны

09 июня 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

БПЛА ВСУ атаковал бойцов белгородской самообороны Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы белгородской самообороны подверглись атаке вражеского беспилотника. В результате атаки БПЛВ ВСУ в Борисовском районе трое бойцов получили ранения. ОБ этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», — заявил глава региона. Гладков также отметил, что раненые доставлены в Белгород в городскую больницу. Об этом он написал в своем telegram-канале . По словам губернатора, состояние раненых оценивается как стабильное, при этом у двух мужчин ранения легкие, а у третьего — средней степени тяжести. Он выразил благодарность бойцам за их мужество и пожелал скорейшего выздоровления. Ранее над Белгородской областью российские средства ПВО сбили вражескую управляемую ракету «Нептун-МД». В Минобороны РФ сообщили, что помимо ракеты ВСУ использовали в атаке по российским территориям два беспилотных летательных аппарата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы белгородской самообороны подверглись атаке вражеского беспилотника. В результате атаки БПЛВ ВСУ в Борисовском районе трое бойцов получили ранения. ОБ этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», — заявил глава региона. Гладков также отметил, что раненые доставлены в Белгород в городскую больницу. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, состояние раненых оценивается как стабильное, при этом у двух мужчин ранения легкие, а у третьего — средней степени тяжести. Он выразил благодарность бойцам за их мужество и пожелал скорейшего выздоровления. Ранее над Белгородской областью российские средства ПВО сбили вражескую управляемую ракету «Нептун-МД». В Минобороны РФ сообщили, что помимо ракеты ВСУ использовали в атаке по российским территориям два беспилотных летательных аппарата.