Гладков: беспилотник ВСУ ранил троих бойцов белгородской самообороны

Бойцы белгородской самообороны подверглись атаке вражеского беспилотника. В результате атаки БПЛВ ВСУ в Борисовском районе трое бойцов получили ранения. ОБ этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», — заявил глава региона. Гладков также отметил, что раненые доставлены в Белгород в городскую больницу. Об этом он написал в своем
По словам губернатора, состояние раненых оценивается как стабильное, при этом у двух мужчин ранения легкие, а у третьего — средней степени тяжести. Он выразил благодарность бойцам за их мужество и пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее над Белгородской областью российские средства ПВО сбили вражескую управляемую ракету «Нептун-МД». В Минобороны РФ сообщили, что помимо ракеты ВСУ использовали в атаке по российским территориям два беспилотных летательных аппарата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.