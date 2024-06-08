08 июня 2024
07 июня 2024

У мэрии Шадринска Lexus протаранил Mercedes-Benz. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием статусного внедорожника произошло в Шадринске (архивное фото)
ДТП с участием статусного внедорожника произошло в Шадринске (архивное фото) Фото:

Возле здания мэрии Шадринска (Курганская область) Lexus на полном ходу врезался в статусный немецкий внедорожник Gelandewagen. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

«Автомобиль Lexus на высокой скорости протаранил Mercedes-Benz Gelandewagen 9 июня днем в Шадринске. ДТП случилось напротив здания городской администрации», — сообщают очевидцы аварии. Видео ДТП опубликовано в паблике «Нетипичный Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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Возле здания мэрии Шадринска (Курганская область) Lexus на полном ходу врезался в статусный немецкий внедорожник Gelandewagen. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. «Автомобиль Lexus на высокой скорости протаранил Mercedes-Benz Gelandewagen 9 июня днем в Шадринске. ДТП случилось напротив здания городской администрации», — сообщают очевидцы аварии. Видео ДТП опубликовано в паблике «Нетипичный Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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