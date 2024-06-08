ДТП с участием статусного внедорожника произошло в Шадринске (архивное фото)
Возле здания мэрии Шадринска (Курганская область) Lexus на полном ходу врезался в статусный немецкий внедорожник Gelandewagen. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
«Автомобиль Lexus на высокой скорости протаранил Mercedes-Benz Gelandewagen 9 июня днем в Шадринске. ДТП случилось напротив здания городской администрации», — сообщают очевидцы аварии. Видео ДТП опубликовано в паблике «Нетипичный Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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