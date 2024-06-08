Отец раскрыл состояние детей, которых сбили свердловские гаишники

У детей, которых сбили гаишники в Новоуральске (Свердловская область), диагностировали ссадины, гематомы и ушибы. Также дети жалуются на головную боль и провалы в памяти. Об этом сообщил отец пострадавших.
«В больнице, куда мальчиков отвезли на скорой, диагностировали ссадины, гематомы и ушибы... Головная боль, сегодня целый день они мучаются с головой. Младший вообще не помнит, как на мотоцикле оказался со старшим. То ли состояние шока у него, провал в памяти или еще что», — передает слова отца портал «Подъем».
Также, по его словам, мальчик взял мотоцикл без разрешения, поэтому своей вины в случившемся не видит. Он добавил, что старший сын занимается мотогонками и участвует в соревнованиях.
Глава семейства готовит жалобу на полицейского в прокуратуру и Следственный комитет, сказано в тексте. Также он считает справедливым, если получит компенсацию морального и материального ущерба. По его словам, мотоцикл серьезно поврежден.
Инцидент произошел в Новоуральске. Экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети, чтобы задержать их. После чего между сотрудниками ДПС и родителями детей произошел скандал. В региональном отделении ГИБДД сообщили, что сотрудники полиции нацелены на привлечение законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
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