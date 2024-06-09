Киркоров сделал жесткое заявление о будущем своих детей

Киркоров заявил, что не собирается обеспечивать своих детей

09 июня 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Киркоров сообщил, что его дети сами себя обеспечат, он не собирается помогать им финансово Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный артист и певец Филипп Киркоров не будет обеспечивать дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Он уточнил, что даст детям хорошее образование, чтобы те смогли сами зарабатывать себе на жизнь. «Сами себе все заработают. <…> Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», — отметил Киркоров во время беседы с журналистом Сергеем Майоровым. Заявление певца прозвучало в рамках программы «Однажды» на НТВ. Ранее российский артист послал своих детей учиться за границу. Отец певца Бедрос Киркоров также подтвердил этот факт и выразил сожаление по поводу того, что теперь он видит внуков не так часто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный артист и певец Филипп Киркоров не будет обеспечивать дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Он уточнил, что даст детям хорошее образование, чтобы те смогли сами зарабатывать себе на жизнь. «Сами себе все заработают. <…> Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», — отметил Киркоров во время беседы с журналистом Сергеем Майоровым. Заявление певца прозвучало в рамках программы «Однажды» на НТВ. Ранее российский артист послал своих детей учиться за границу. Отец певца Бедрос Киркоров также подтвердил этот факт и выразил сожаление по поводу того, что теперь он видит внуков не так часто.