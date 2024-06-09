Киркоров сделал жесткое заявление о будущем своих детей

Известный артист и певец Филипп Киркоров не будет обеспечивать дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Он уточнил, что даст детям хорошее образование, чтобы те смогли сами зарабатывать себе на жизнь.
«Сами себе все заработают. <…> Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», — отметил Киркоров во время беседы с журналистом Сергеем Майоровым. Заявление певца прозвучало в рамках программы «Однажды» на НТВ.
Ранее российский артист послал своих детей учиться за границу. Отец певца Бедрос Киркоров также подтвердил этот факт и выразил сожаление по поводу того, что теперь он видит внуков не так часто.
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