Челябинский губернатор Текслер выступит с посланием к заксобранию

10 июня 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер выступит с обращением к заксобранию 13 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием к законодательному собранию региона 13 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области. «Глава региона выступит с обращением к заксобранию 13 июня. В этот день депутаты ЗСО соберутся на внеочередную сессию», — уточнили в пресс-службе правительства. Текслер обратится с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай». Несмотря на то, что послание обращено к заксобранию, по факту оно является стратегическим документом, определяющим вектор развития региона на следующую пятилетку. Ожидается, что в обращении Текслер не только подведет итоги своей пятилетней работы в качестве губернатора Челябинской области, но и озвучит основные положения своей предвыборной программы. Текслер сообщал о своем намерении выдвижения на второй срок в качестве губернатора региона. Его кандидатуру поддержали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет партии «Единая Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием к законодательному собранию региона 13 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области. «Глава региона выступит с обращением к заксобранию 13 июня. В этот день депутаты ЗСО соберутся на внеочередную сессию», — уточнили в пресс-службе правительства. Текслер обратится с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай». Несмотря на то, что послание обращено к заксобранию, по факту оно является стратегическим документом, определяющим вектор развития региона на следующую пятилетку. Ожидается, что в обращении Текслер не только подведет итоги своей пятилетней работы в качестве губернатора Челябинской области, но и озвучит основные положения своей предвыборной программы. Текслер сообщал о своем намерении выдвижения на второй срок в качестве губернатора региона. Его кандидатуру поддержали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет партии «Единая Россия».