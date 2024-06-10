Челябинский губернатор Текслер выступит с посланием к заксобранию

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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер выступит с обращением к заксобранию 13 июня Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием к законодательному собранию региона 13 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области.

«Глава региона выступит с обращением к заксобранию 13 июня. В этот день депутаты ЗСО соберутся на внеочередную сессию», — уточнили в пресс-службе правительства.

Текслер обратится с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай». Несмотря на то, что послание обращено к заксобранию, по факту оно является стратегическим документом, определяющим вектор развития региона на следующую пятилетку. Ожидается, что в обращении Текслер не только подведет итоги своей пятилетней работы в качестве губернатора Челябинской области, но и озвучит основные положения своей предвыборной программы. Текслер сообщал о своем намерении выдвижения на второй срок в качестве губернатора региона. Его кандидатуру поддержали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет партии «Единая Россия».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием к законодательному собранию региона 13 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области. «Глава региона выступит с обращением к заксобранию 13 июня. В этот день депутаты ЗСО соберутся на внеочередную сессию», — уточнили в пресс-службе правительства. Текслер обратится с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай». Несмотря на то, что послание обращено к заксобранию, по факту оно является стратегическим документом, определяющим вектор развития региона на следующую пятилетку. Ожидается, что в обращении Текслер не только подведет итоги своей пятилетней работы в качестве губернатора Челябинской области, но и озвучит основные положения своей предвыборной программы. Текслер сообщал о своем намерении выдвижения на второй срок в качестве губернатора региона. Его кандидатуру поддержали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет партии «Единая Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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