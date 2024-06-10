При обстреле Шебекино пострадали мирные жители

При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пострадавшими оказались мужчина и две женщины. Первого госпитализировали со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки. У женщин также осколочные ранения.
Помимо этого, в ходе атаки была повреждена линия электропередачи. В связи с этим частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, а также селах Нежеголь и Ржевка.
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