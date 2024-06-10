Происшествия При обстреле Шебекино пострадали мирные жители 10 июня 2024 в 11:19 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших и разрушениях в ходе обстрела Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пострадавшими оказались мужчина и две женщины. Первого госпитализировали со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки. У женщин также осколочные ранения. Помимо этого, в ходе атаки была повреждена линия электропередачи. В связи с этим частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, а также селах Нежеголь и Ржевка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пострадавшими оказались мужчина и две женщины. Первого госпитализировали со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки. У женщин также осколочные ранения. Помимо этого, в ходе атаки была повреждена линия электропередачи. В связи с этим частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, а также селах Нежеголь и Ржевка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям