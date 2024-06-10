Бизнесмен из Тюмени стал ответственным за АПК в Курганской области. Инсайд URA.RU подтвердился

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Департамент АПК Курганской области возглавил тюменский бизнесмен Алексей Кремлев
Департамент АПК Курганской области возглавил тюменский бизнесмен Алексей Кремлев Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

После двухмесячных поисков власти Курганской области назначили нового руководителя департамента агропромышленного комплекса. С 10 июня обязанности директора департамента будет исполнять Алексей Кремлев, который ранее руководил аграрным предприятием в Тюменской области, указано в telegram-канале областного правительства.

«В правительстве Курганской области кадровые изменения. С 10 июня исполнение обязанностей директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области возложено на Кремлева Алексея Евгеньевича, заместителя начальника управления развития сельских территорий Департамента агропромышленного комплекса Курганской области — начальника отдела инженерного обустройства и социального развития села», — указано в сообщении.

Представители правительства отметили, что Кремлев имеет профильное образование по направлению экономика и управление аграрным производством. Власти добавила, что Татьяна Сандакова, которая последние два месяца руководила ведомством в качестве и.о., продолжит работу в должности заместителя директора департамента АПК.

На прошлой неделе источники URA.RU сообщали, что Кремлев возглавит департамент. Ранее он был гендиректором крупного тепличного комплекса «ТюменьАгро», а также управлял агрокомплексами в Челябинской и Курганской областях. Предыдущий директор департамент Павел Кощеев уволился в начале апреля.

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После двухмесячных поисков власти Курганской области назначили нового руководителя департамента агропромышленного комплекса. С 10 июня обязанности директора департамента будет исполнять Алексей Кремлев, который ранее руководил аграрным предприятием в Тюменской области, указано в telegram-канале областного правительства. «В правительстве Курганской области кадровые изменения. С 10 июня исполнение обязанностей директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области возложено на Кремлева Алексея Евгеньевича, заместителя начальника управления развития сельских территорий Департамента агропромышленного комплекса Курганской области — начальника отдела инженерного обустройства и социального развития села», — указано в сообщении. Представители правительства отметили, что Кремлев имеет профильное образование по направлению экономика и управление аграрным производством. Власти добавила, что Татьяна Сандакова, которая последние два месяца руководила ведомством в качестве и.о., продолжит работу в должности заместителя директора департамента АПК. На прошлой неделе источники URA.RU сообщали, что Кремлев возглавит департамент. Ранее он был гендиректором крупного тепличного комплекса «ТюменьАгро», а также управлял агрокомплексами в Челябинской и Курганской областях. Предыдущий директор департамент Павел Кощеев уволился в начале апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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