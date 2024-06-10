В Кремле оценили политический ход Макрона

Песков: Россия не лезет в дела других стран

10 июня 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что РФ не будет лезть в дело о роспуске Национального собрания во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о новых выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Россия не комментирует эту ситуацию и не лезет в дела других стран. «Это внутреннее дело Франции. И мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки широко распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся в дела других страны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что это также не является инновацией в политических технологиях. До Макрона такие же ходы делали и другие лидеры стран. На данный момент Россия останется на позиции наблюдателя, отметил пресс-секретарь президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о новых выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Россия не комментирует эту ситуацию и не лезет в дела других стран. «Это внутреннее дело Франции. И мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки широко распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся в дела других страны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что это также не является инновацией в политических технологиях. До Макрона такие же ходы делали и другие лидеры стран. На данный момент Россия останется на позиции наблюдателя, отметил пресс-секретарь президента.