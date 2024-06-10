В Кремле оценили политический ход Макрона

Песков: Россия не лезет в дела других стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что РФ не будет лезть в дело о роспуске Национального собрания во Франции Фото:

Глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о новых выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Россия не комментирует эту ситуацию и не лезет в дела других стран.

«Это внутреннее дело Франции. И мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки широко распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся в дела других страны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков добавил, что это также не является инновацией в политических технологиях. До Макрона такие же ходы делали и другие лидеры стран. На данный момент Россия останется на позиции наблюдателя, отметил пресс-секретарь президента.

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Глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о новых выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Россия не комментирует эту ситуацию и не лезет в дела других стран. «Это внутреннее дело Франции. И мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки широко распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся в дела других страны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что это также не является инновацией в политических технологиях. До Макрона такие же ходы делали и другие лидеры стран. На данный момент Россия останется на позиции наблюдателя, отметил пресс-секретарь президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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