В Кремле оценили политический ход Макрона

Глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о новых выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Россия не комментирует эту ситуацию и не лезет в дела других стран.
«Это внутреннее дело Франции. И мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки широко распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся в дела других страны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков добавил, что это также не является инновацией в политических технологиях. До Макрона такие же ходы делали и другие лидеры стран. На данный момент Россия останется на позиции наблюдателя, отметил пресс-секретарь президента.
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