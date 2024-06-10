В Кремле высказались о поражении Макрона: главные заявления Пескова

Песков: Россия не будет вмешиваться в дела Франции
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что ситуация с роспуском Национального собрания во Франции не является новой для сферы политики Фото:

Во Франции глава страны Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а позже объявил о новых выборах. В России заявили, что не будут лезть в дела других стран и комментировать данную ситуацию. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU.

Роспуск Национального собрания во Франции

Вопреки клевете США и Европы, РФ не вмешивается в дела других стран, поэтому не собирается комментировать роспуск Национально собрания во Франции. По словам Пескова, подобный ход не является инновацией в политических кругах, до Макрона так поступали и другие мировые лидеры.

Итоги выборов в Европарламент

Дмитрий Песков отметил, что в новом составе Европарламента будут присутствовать представители проукраинских и проевропейских взглядов. России еще предстоит проанализировать новый состав ЕП, однако на данный момент заметна динамика на повышение популярности правых партий.

Визит Путина в КНДР и Вьетнам

О государственных визитах президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею будет объявлено в одно время с зарубежными партнерами, заявил Песков. Все сведения будут известны тогда, когда придет время.

Деятельность Путина в ближайшее время

В понедельник, 10 июня, глава РФ проведет телефонный разговор международного масштаба. Также, по словам Пескова, в этот же день Путин примет с ежегодным докладом в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

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Во Франции глава страны Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а позже объявил о новых выборах. В России заявили, что не будут лезть в дела других стран и комментировать данную ситуацию. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Вопреки клевете США и Европы, РФ не вмешивается в дела других стран, поэтому не собирается комментировать роспуск Национально собрания во Франции. По словам Пескова, подобный ход не является инновацией в политических кругах, до Макрона так поступали и другие мировые лидеры. Дмитрий Песков отметил, что в новом составе Европарламента будут присутствовать представители проукраинских и проевропейских взглядов. России еще предстоит проанализировать новый состав ЕП, однако на данный момент заметна динамика на повышение популярности правых партий. О государственных визитах президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею будет объявлено в одно время с зарубежными партнерами, заявил Песков. Все сведения будут известны тогда, когда придет время. В понедельник, 10 июня, глава РФ проведет телефонный разговор международного масштаба. Также, по словам Пескова, в этот же день Путин примет с ежегодным докладом в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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