В Кремле высказались о поражении Макрона: главные заявления Пескова

Во Франции глава страны Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а позже объявил о новых выборах. В России заявили, что не будут лезть в дела других стран и комментировать данную ситуацию. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU.
Роспуск Национального собрания во Франции
Вопреки клевете США и Европы, РФ не вмешивается в дела других стран, поэтому не собирается комментировать роспуск Национально собрания во Франции. По словам Пескова, подобный ход не является инновацией в политических кругах, до Макрона так поступали и другие мировые лидеры.
Итоги выборов в Европарламент
Дмитрий Песков отметил, что в новом составе Европарламента будут присутствовать представители проукраинских и проевропейских взглядов. России еще предстоит проанализировать новый состав ЕП, однако на данный момент заметна динамика на повышение популярности правых партий.
Визит Путина в КНДР и Вьетнам
О государственных визитах президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею будет объявлено в одно время с зарубежными партнерами, заявил Песков. Все сведения будут известны тогда, когда придет время.
Деятельность Путина в ближайшее время
В понедельник, 10 июня, глава РФ проведет телефонный разговор международного масштаба. Также, по словам Пескова, в этот же день Путин примет с ежегодным докладом в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
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