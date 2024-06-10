В Кремле высказались о поражении Макрона: главные заявления Пескова

Песков: Россия не будет вмешиваться в дела Франции

10 июня 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что ситуация с роспуском Национального собрания во Франции не является новой для сферы политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Франции глава страны Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а позже объявил о новых выборах. В России заявили, что не будут лезть в дела других стран и комментировать данную ситуацию. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Роспуск Национального собрания во Франции Вопреки клевете США и Европы, РФ не вмешивается в дела других стран, поэтому не собирается комментировать роспуск Национально собрания во Франции. По словам Пескова, подобный ход не является инновацией в политических кругах, до Макрона так поступали и другие мировые лидеры. Итоги выборов в Европарламент Дмитрий Песков отметил, что в новом составе Европарламента будут присутствовать представители проукраинских и проевропейских взглядов. России еще предстоит проанализировать новый состав ЕП, однако на данный момент заметна динамика на повышение популярности правых партий. Визит Путина в КНДР и Вьетнам О государственных визитах президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею будет объявлено в одно время с зарубежными партнерами, заявил Песков. Все сведения будут известны тогда, когда придет время. Деятельность Путина в ближайшее время В понедельник, 10 июня, глава РФ проведет телефонный разговор международного масштаба. Также, по словам Пескова, в этот же день Путин примет с ежегодным докладом в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции глава страны Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а позже объявил о новых выборах. В России заявили, что не будут лезть в дела других стран и комментировать данную ситуацию. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Вопреки клевете США и Европы, РФ не вмешивается в дела других стран, поэтому не собирается комментировать роспуск Национально собрания во Франции. По словам Пескова, подобный ход не является инновацией в политических кругах, до Макрона так поступали и другие мировые лидеры. Дмитрий Песков отметил, что в новом составе Европарламента будут присутствовать представители проукраинских и проевропейских взглядов. России еще предстоит проанализировать новый состав ЕП, однако на данный момент заметна динамика на повышение популярности правых партий. О государственных визитах президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею будет объявлено в одно время с зарубежными партнерами, заявил Песков. Все сведения будут известны тогда, когда придет время. В понедельник, 10 июня, глава РФ проведет телефонный разговор международного масштаба. Также, по словам Пескова, в этот же день Путин примет с ежегодным докладом в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.