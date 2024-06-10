ВСУ за сутки потеряли 1800 человек

За прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Также украинские военные потеряли несколько единиц техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1800 человек», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВС РФ нанесли серьезное поражение шести бригадам ВСУ, что привело к значительным потерям в количестве до 430 военнослужащих. Кроме того, группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, отбила пять контратак ВСУ, что привело к потере около 345 военных и двух БМП Bradley.
Западная группировка российских войск смогла улучшить свое положение и нанести поражение ВСУ, что привело к потере до 570 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Восток» Украина потеряла до 140 военных. Кроме того, был поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ и сбит украинский МиГ-29, заключили в оборонном ведомстве.
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