ВСУ за сутки потеряли 1800 человек

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ВС РФ нанесли поражение шести бригадам ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Также украинские военные потеряли несколько единиц техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1800 человек», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВС РФ нанесли серьезное поражение шести бригадам ВСУ, что привело к значительным потерям в количестве до 430 военнослужащих. Кроме того, группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, отбила пять контратак ВСУ, что привело к потере около 345 военных и двух БМП Bradley.

Западная группировка российских войск смогла улучшить свое положение и нанести поражение ВСУ, что привело к потере до 570 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Восток» Украина потеряла до 140 военных. Кроме того, был поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ и сбит украинский МиГ-29, заключили в оборонном ведомстве.

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За прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Также украинские военные потеряли несколько единиц техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1800 человек», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВС РФ нанесли серьезное поражение шести бригадам ВСУ, что привело к значительным потерям в количестве до 430 военнослужащих. Кроме того, группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, отбила пять контратак ВСУ, что привело к потере около 345 военных и двух БМП Bradley. Западная группировка российских войск смогла улучшить свое положение и нанести поражение ВСУ, что привело к потере до 570 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Восток» Украина потеряла до 140 военных. Кроме того, был поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ и сбит украинский МиГ-29, заключили в оборонном ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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