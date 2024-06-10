ВСУ за сутки потеряли 1800 человек

10 июня 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли поражение шести бригадам ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Также украинские военные потеряли несколько единиц техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1800 человек», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВС РФ нанесли серьезное поражение шести бригадам ВСУ, что привело к значительным потерям в количестве до 430 военнослужащих. Кроме того, группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, отбила пять контратак ВСУ, что привело к потере около 345 военных и двух БМП Bradley. Западная группировка российских войск смогла улучшить свое положение и нанести поражение ВСУ, что привело к потере до 570 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Восток» Украина потеряла до 140 военных. Кроме того, был поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ и сбит украинский МиГ-29, заключили в оборонном ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Также украинские военные потеряли несколько единиц техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1800 человек», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВС РФ нанесли серьезное поражение шести бригадам ВСУ, что привело к значительным потерям в количестве до 430 военнослужащих. Кроме того, группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, отбила пять контратак ВСУ, что привело к потере около 345 военных и двух БМП Bradley. Западная группировка российских войск смогла улучшить свое положение и нанести поражение ВСУ, что привело к потере до 570 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Восток» Украина потеряла до 140 военных. Кроме того, был поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ и сбит украинский МиГ-29, заключили в оборонном ведомстве.