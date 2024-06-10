Новый сезон для «Трактора» начнется в Екатеринбурге

В первом матче сезона сойдутся "Трактор" и "Автомобилист"
Сезон 2024-2025 для челябинского хоккейного клуба «Трактор» начнется на выезде. Команда в Екатеринбурге 4 сентября сыграет с местным «Автомобилистом», сообщает официальный telegram-канал клуба.
«Стартанем в новый сезон с „Уральского дерби“. Первый матч сезона состоится 4 сентября», — сообщили в клубе.
После игры в Екатеринбурге трактористы полетят в Астану, где 6 сентября встретятся с «Барысом». Затем команда полетит в Уфу, где 8 сентября сыграет с «Салаватом Юлаевым». До этого в августе «Трактор» сыграет на предсезонных турнирах в Омске и Челябинске.
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