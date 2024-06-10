Мишустин отдаст частникам компанию, отнятую у уральского бизнесмена Гайсина

Компанию свердловского бизнесмена Малика Гайсина «Уралбиофарм», которую изъяли в пользу государства, включили в план приватизации на 2024-2026 год. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Перечень акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2024-2026 годах: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — „Уралбиофарм“, Екатеринбург (99,99%)», — говорится в документе.
Малик Гайсин — бизнесмен из Екатеринбурга, владелец нескольких крупных компаний. В марте 2023 года его задержали по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и растрате на посту гендиректора завода «Исеть». Вскоре иск ему предъявила и Генпрокуратура — о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», которые Гайсин якобы приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства будучи депутатом Госдумы в 90-е годы.
Суд иск удовлетворил. Общая сумма активов, которых лишился Гайсин, составила 3 млрд рублей. Акции завода «Исеть» перешли корпорации Ростех. Сам бизнесмен сейчас находится под домашним арестом.
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