Путин передал «Ростеху» акции уральского завода, отнятого у бизнесмена Гайсина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче принадлежащих Росимуществу акций завода электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) госкорпорации «Ростех». Документ опубликован на портале правовой информации.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 65591 обыкновенной именной акции и 28612 привилегированных именных акций типа «А» открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», составляющих 55,3218 процента его уставного капитала», — говорится в указе.
Там же говорится, что основной вид деятельности завода не поменяется. Указ вступил в силу 7 мая.
«Ростех» и прежде был акционером «Исети». Но блокирующий пакет до 2023 года контролировал бизнесмен, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Малик Гайсин, который в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала. Его задержали в марте 2023-го по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Сейчас Гайсин под домашним арестом.
Ему предъявлено обвинение по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). По требованию Генпрокуратуры акций «Исети» Гайсин лишился в марте, в декабре его сняли с должности гендиректора предприятия. А в августе 2023-го суд передал государству активы Гайсина стоимостью около 3 миллиардов рублей — фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».
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