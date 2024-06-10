В ХМАО продают месторождения нефти за 120 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Шесть месторождений нефти и газа в ХМАО продают за 122 млн рублей
Шесть месторождений нефти и газа в ХМАО продают за 122 млн рублей Фото:

«Уралнедра» объявили аукционы по продаже права на разработку нефтяных месторождений в ХМАО. В сумме начальная стоимость шести участков недр превышает 122 миллиона рублей.

«Уралнедра» продают лицензии на геологическое изучение, разработку и добычу полезных ископаемых на шести участках недр в ХМАО: Радомский, Помутский-1, Помутский-2 и Помутский-3, Северо-Октябрьский и Северо-Рогожниковский-3. Начальная стоимость на участки с запасами порядка 30 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров газа составляет 122 770 710 рублей», — сообщил агентству организатор торгов.

Участки расположены в Октябрьском и Белоярском районах Югры. Их общая площадь превышает 2,5 тысячи квадратных километров. Аукционы по продаже лицензий пройдут в начале июля.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение золота. Разведочными работами на участке недр занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.

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«Уралнедра» объявили аукционы по продаже права на разработку нефтяных месторождений в ХМАО. В сумме начальная стоимость шести участков недр превышает 122 миллиона рублей. «Уралнедра» продают лицензии на геологическое изучение, разработку и добычу полезных ископаемых на шести участках недр в ХМАО: Радомский, Помутский-1, Помутский-2 и Помутский-3, Северо-Октябрьский и Северо-Рогожниковский-3. Начальная стоимость на участки с запасами порядка 30 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров газа составляет 122 770 710 рублей», — сообщил агентству организатор торгов. Участки расположены в Октябрьском и Белоярском районах Югры. Их общая площадь превышает 2,5 тысячи квадратных километров. Аукционы по продаже лицензий пройдут в начале июля. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение золота. Разведочными работами на участке недр занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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