В ХМАО продают месторождения нефти за 120 миллионов рублей

«Уралнедра» объявили аукционы по продаже права на разработку нефтяных месторождений в ХМАО. В сумме начальная стоимость шести участков недр превышает 122 миллиона рублей.
«Уралнедра» продают лицензии на геологическое изучение, разработку и добычу полезных ископаемых на шести участках недр в ХМАО: Радомский, Помутский-1, Помутский-2 и Помутский-3, Северо-Октябрьский и Северо-Рогожниковский-3. Начальная стоимость на участки с запасами порядка 30 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров газа составляет 122 770 710 рублей», — сообщил агентству организатор торгов.
Участки расположены в Октябрьском и Белоярском районах Югры. Их общая площадь превышает 2,5 тысячи квадратных километров. Аукционы по продаже лицензий пройдут в начале июля.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение золота. Разведочными работами на участке недр занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.
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