Челябинская школьница, погибшая на «Веселых стартах», давно занималась спортом

Тринадцатилетняя девочка, погибшая в школьном лагере во время соревнований «Веселые старты», несколько лет занималась спортом. Она защищала честь школы на состязаниях вместе с родной сестрой, сообщил URA.RU источник в сфере образования.
«Девочка отмечена на состязаниях вместе с сестрой еще в 2021 году. Она была спортивной девочкой, в „веселых стартах“ участвовала не в первый раз», — отметил URA.RU источник. Кроме того, девочка была победила во Всероссийской олимпиаде по русскому языку.
В секретариате школы, где произошла трагедия, на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что 7 июня девочка пробежала дистанцию во время состязаний в школьном лагере и упала с высоты своего роста. Она потеряла сознание, физрук и школьный медик помочь не смогли, бригада скорой помощи констатировала смерть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!