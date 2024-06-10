Челябинская школьница, погибшая на «Веселых стартах», давно занималась спортом

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Девочка несколько лет занималась спортом
Девочка несколько лет занималась спортом Фото:

Тринадцатилетняя девочка, погибшая в школьном лагере во время соревнований «Веселые старты», несколько лет занималась спортом. Она защищала честь школы на состязаниях вместе с родной сестрой, сообщил URA.RU источник в сфере образования.

«Девочка отмечена на состязаниях вместе с сестрой еще в 2021 году. Она была спортивной девочкой, в „веселых стартах“ участвовала не в первый раз», — отметил URA.RU источник. Кроме того, девочка была победила во Всероссийской олимпиаде по русскому языку.

В секретариате школы, где произошла трагедия, на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что 7 июня девочка пробежала дистанцию во время состязаний в школьном лагере и упала с высоты своего роста. Она потеряла сознание, физрук и школьный медик помочь не смогли, бригада скорой помощи констатировала смерть.

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Тринадцатилетняя девочка, погибшая в школьном лагере во время соревнований «Веселые старты», несколько лет занималась спортом. Она защищала честь школы на состязаниях вместе с родной сестрой, сообщил URA.RU источник в сфере образования. «Девочка отмечена на состязаниях вместе с сестрой еще в 2021 году. Она была спортивной девочкой, в „веселых стартах“ участвовала не в первый раз», — отметил URA.RU источник. Кроме того, девочка была победила во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. В секретариате школы, где произошла трагедия, на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что 7 июня девочка пробежала дистанцию во время состязаний в школьном лагере и упала с высоты своего роста. Она потеряла сознание, физрук и школьный медик помочь не смогли, бригада скорой помощи констатировала смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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