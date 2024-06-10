Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил власти Сургута не доводить людей до того, чтобы они вымаливали дороги у бога. Он начал серию рабочих поездок с крупнейшего города Югры, и во время совещания в администрации зачитал комментарий местного жителя, просившего построить улицу Усольцева, передает журналист URA.RU.
«Давайте, чтобы мы все-таки не от бога ждали. Богу мы молимся, как бы надеемся. Понятно, что финансово затратная вся история, связанная с проектированием новых дорог, развязок. Но жители должны понимать хотя бы очередность, им все равно должны перспективу показывать и ее выстраивать вместе», — заявил Кухарук.
По словам врио губернатора, сургутянин просил построить дорогу от улицы Усольцева, 26. Она должна пролегать в направлении Усольцева, 21 до «китайского рынка».
Ранее URA.RU писало, что жители Сургута завалили Кухарука жалобами на транспортную реформу. Он на встрече в мэрии потребовал пригласить на совещание перевозчика и дать полный расклад текущей ситуации с модернизацией общественного транспорта.
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