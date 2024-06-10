Жители Сургута завалили врио губернатора ХМАО жалобами на транспортную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне уже год не могут привыкнуть к новой схеме общественного транспорта, оставившей их без привычных маршрутов
Сургутяне уже год не могут привыкнуть к новой схеме общественного транспорта, оставившей их без привычных маршрутов Фото:

Жители Сургута написали врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку огромное количество жалоб на транспортную реформу. Кухарук на встрече с представителями политического истеблишмента потребовал пригласить на совещание перевозчика и дать полный расклад текущей ситуации с модернизацией общественного транспорта, передает корреспондент URA.RU.

«Одно из первых мест в мониторинге обращений — это работа общественного транспорта. Были приобретены 40 новых автобусов. Уже год, как перезагрузка произошла, но люди все еще задают вопросы. Значит, здесь вопрос касается не только каких-то новых маршрутов. Реальная проблематика сегодня есть. С учетом того, что завтра мы этот вопрос будем обсуждать, прошу на встречу пригласить перевозчика с полным раскладом всего того, что касается текущей ситуации с потребностями», — обратился Кухарук к сотрудникам администрации города.

Новый врио губернатора отметил, что такое направление, как транспортная реформа, касается большого количества людей. В первую очередь, люди ждут комфортного передвижения. «Любые изменения в сфере транспорта в части объема перевозок, они очень близко воспринимаются людьми», — добавил Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук начал серию рабочих поездок по муниципалитетам Югры. Он планирует работать в Сургуте с 10 по 12 июня, а затем отправится в Нижневартовск.

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Жители Сургута написали врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку огромное количество жалоб на транспортную реформу. Кухарук на встрече с представителями политического истеблишмента потребовал пригласить на совещание перевозчика и дать полный расклад текущей ситуации с модернизацией общественного транспорта, передает корреспондент URA.RU. «Одно из первых мест в мониторинге обращений — это работа общественного транспорта. Были приобретены 40 новых автобусов. Уже год, как перезагрузка произошла, но люди все еще задают вопросы. Значит, здесь вопрос касается не только каких-то новых маршрутов. Реальная проблематика сегодня есть. С учетом того, что завтра мы этот вопрос будем обсуждать, прошу на встречу пригласить перевозчика с полным раскладом всего того, что касается текущей ситуации с потребностями», — обратился Кухарук к сотрудникам администрации города. Новый врио губернатора отметил, что такое направление, как транспортная реформа, касается большого количества людей. В первую очередь, люди ждут комфортного передвижения. «Любые изменения в сфере транспорта в части объема перевозок, они очень близко воспринимаются людьми», — добавил Кухарук. Ранее URA.RU писало, что Кухарук начал серию рабочих поездок по муниципалитетам Югры. Он планирует работать в Сургуте с 10 по 12 июня, а затем отправится в Нижневартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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