Жители Сургута завалили врио губернатора ХМАО жалобами на транспортную реформу

Жители Сургута написали врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку огромное количество жалоб на транспортную реформу. Кухарук на встрече с представителями политического истеблишмента потребовал пригласить на совещание перевозчика и дать полный расклад текущей ситуации с модернизацией общественного транспорта, передает корреспондент URA.RU.
«Одно из первых мест в мониторинге обращений — это работа общественного транспорта. Были приобретены 40 новых автобусов. Уже год, как перезагрузка произошла, но люди все еще задают вопросы. Значит, здесь вопрос касается не только каких-то новых маршрутов. Реальная проблематика сегодня есть. С учетом того, что завтра мы этот вопрос будем обсуждать, прошу на встречу пригласить перевозчика с полным раскладом всего того, что касается текущей ситуации с потребностями», — обратился Кухарук к сотрудникам администрации города.
Новый врио губернатора отметил, что такое направление, как транспортная реформа, касается большого количества людей. В первую очередь, люди ждут комфортного передвижения. «Любые изменения в сфере транспорта в части объема перевозок, они очень близко воспринимаются людьми», — добавил Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук начал серию рабочих поездок по муниципалитетам Югры. Он планирует работать в Сургуте с 10 по 12 июня, а затем отправится в Нижневартовск.
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