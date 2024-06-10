10 июня 2024

ВВС: пропал самолет вице-президента Малави

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
На борту самолета находятся 10 человек Фото:

С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента. Об этом сообщает BBC.

«Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави, пропал с экранов радаров», — говорится в материале. Там добавили, что самолет вылетел из столицы Лилонгве и должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако после взлета связь с воздушным судном была потеряна. На борту самолета, помимо Чилимы, находятся девять человек.

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С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента. Об этом сообщает BBC. «Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави, пропал с экранов радаров», — говорится в материале. Там добавили, что самолет вылетел из столицы Лилонгве и должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако после взлета связь с воздушным судном была потеряна. На борту самолета, помимо Чилимы, находятся девять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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