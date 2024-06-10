ВВС: пропал самолет вице-президента Малави

10 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

На борту самолета находятся 10 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента. Об этом сообщает BBC. «Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави, пропал с экранов радаров», — говорится в материале. Там добавили, что самолет вылетел из столицы Лилонгве и должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако после взлета связь с воздушным судном была потеряна. На борту самолета, помимо Чилимы, находятся девять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С экранов радаров пропал самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На борту самолета находятся 10 человек, включая самого вице-президента. Об этом сообщает BBC. «Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави, пропал с экранов радаров», — говорится в материале. Там добавили, что самолет вылетел из столицы Лилонгве и должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако после взлета связь с воздушным судном была потеряна. На борту самолета, помимо Чилимы, находятся девять человек.