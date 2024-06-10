Сразу после окончания встречи с сотрудниками администрации и депутатами думы Сургута, врио губернатора Руслан Кухарук отправился в парк «За Саймой». По его словам, жители города часто пишут ему в социальные сети по поводу этой территории.
«В завершении дня заехали с коллегами в парк „За Саймой“, о нем много пишут жители в моих социальных сетях. Есть высокий запрос на максимальное использование территории парка, его окончательное благоустройство. Согласен с горожанами», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также он поговорил с отдыхающими, которые встречались ему по дороге. На видео врио губернатора разговаривает со студентами и желает им удачи.
Кухарук начал свою поездку по региону с рабочими визитами. Первым он решил посетить Сургут, где у него среди прочего намечены встречи с администрацией города и депутатами. Здесь он пробудет с 10 по 12 июня, а после направится в Нижневартовск.
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