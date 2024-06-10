В Челябинске на территории аэропорта имени Игоря Курчатова за 32 миллиона рублей продается земельный участок с расположенным на нем двухэтажным зданием. Предложение размещено на сайте «Торги России».
«Продается земельный участок площадью 11 875 кв. метров с расположенным на нем объектом недвижимого имущества — нежилое здание площадью 889,9 кв. метров. Начальная стоимость лота — 32 114 119, 00 рублей», — говорится в описании лота.
В видах разрешенного использования участка указано — железнодорожные вокзалы, автовокзалы, вертолетные станции, аэропорты, объекты религиозного значения. Земля находится в обременении АО «Челябинское авиапредприятие» до 2062 года.
В качестве причины приватизации указано распоряжение МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 июня.
Росимущество ранее выставило на продажу международный аэропорт Магнитогорска. Как было указано на официальном сайте ведомства, начальная цена составляла 113 миллионов 890 тысяч рублей. На продажу выставляли только здание и прилегающую территорию, взлетная полоса осталась в собственности государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!